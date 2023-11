Chi condurrà la finale di Miss Italia 2023? Dove è possibile vederla in tv? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Miss Italia 2023, chi sarà la nuova conduttrice?

La finale dell’84esima edizione di Miss Italia è alle porte. Si svolgerà infatti sabato 11 novembre, dove verrà decretata la Reginetta 2023. Le candidate per aggiudicarsi il titolo di Miss Italia sono 40, due per ogni regione d’Italia. Ma, chi è stata scelta per condurre la serata finale? Ebbene alla conduzione della finale di Miss Italia 2023 ci sarà la cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana Jo Squillo. Sicuramente Jo Squillo è uno dei volti più noti del panorama italiano. Nata a Milano il 22 giugno del 1960, come cantante si è affermata nel 1991, quando ha partecipato in coppia con Sabrina Salerno al Festival di Sanremo, con il brano “Siamo donne“. Da quel momento la sua carriera come cantante ha preso il volo, all’attivo ha 28 videoclip, 11 album e 33 singoli. Ha partecipato per tre volte al Festival di Sanremo e cinque al Festival Bar. Oltre a essere una cantante, Jo Squillo è anche una showgirl, tra i programmi da lei condotti troviamo ad esempio “Il Grande Gioco dell’Oca”, Sanremo Giovani ’93”, “Castrocaro”, e “Tv Moda”. Jo Squillo è stata anche concorrente dell’Isola dei Famosi, del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale Show. Nel 2021, in occasione del trentennale della canzone “Siamo donne“, ha realizzato, insieme a Sabrina Salerno, un nuovo videoclip del brano in collaborazione con Netflix, al fine di promuovere la serie televisiva “Sky Roio”. Jo Squillo è anche attivista di varie tematiche, tra le quali femminismo ed ecologismo, ed è in prima fila contro la violenza sulle donne. Jo Squillo non ha figli ed è sposata con Gianni Muciaccia. Nel corso di una intervista al Giornale Off aveva dichiarato quanto segue: “dobbiamo fare un lavoro forte per ottenere un cambiamento culturale. Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo”.

Miss Italia 2023: dove vedere la finale in tv

La finale di Miss Italia 2023 è ormai alle porte. L’evento si svolgerà sabato 11 novembre nel Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, in Emilia Romagna. Come abbiamo appena visto la finale sarà condotta dalla cantante e conduttrice televisiva italiana Jo Squillo. Ma, dove si può vedere in televisione? La finale verrà trasmessa in streaming su Rainews.it dalle ore 19.00. Gli ultimi 10 minuti invece, ovvero quelli dell’incoronazione, saranno trasmessi in diretta anche sul canale Rainews 24. Vi ricordo che le giovani donne candidate al titolo di Miss Italia 2023 sono 40, due per ogni regione d’Italia. Chi vincerà quest’anno? Non resta che aspettare sabato 11 novembre per scoprire chi è la più bella del nostro Paese.

