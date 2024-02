Chiusura anticipata per il Grande Fratello 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Grande Fratello, la chiusura anticipata è concreta?

Da diverso tempo continuano a circolare alcune voci circa una presunta chiusura anticipata del Grande Fratello 2024. C’è chi sostiene che il reality show potrebbe finire nel mese di marzo e non invece in quello di aprile, come previsto. Inoltre c’è chi sostiene che per un anno il programma non si farà più e che la prossima edizione vedrà un nuovo conduttore. Durante la puntata di ieri sera, è stato lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, ha smentire tali ipotesi. Ecco le sue parole: “questa è una serata piena di emozioni, ma questo lo avrete già capito amici. Diciamo che è un pò un ottovolante, è un pò il nostro San Valentino. Siamo arrivati alla 37esima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un pò come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione.” Dopo le parole di Alfonso Signorini, sembra praticamente certo che il programma terminerà ad aprile come previsto e non ci sarà quindi alcuna chiusura anticipata. Si evince anche che anche nella prossima edizione al condurre il reality show ci sarà ancora lui, Alfonso Signorini.

Grande Fratello, cosa è successo nella puntata di ieri 19 febbraio 2024?

Come abbiamo appena visto, nel corso della puntata di ieri sera, 19 febbraio 2024, Alfonso Signorini ha in pratica detto che il Grande Fratello non finirà prima del previsto, nessuna chiusura anticipata, ma il programma continuerà fino al mese di aprile, proprio come previsto all’inizio. Ma, cosa è successo nel corso della 37esima puntata del reality show? Uno dei momenti più salienti della puntata è stata il bacio tra Perla e Mirko. Il programma, dopo l’inaspettata uscita del giovane, ha voluto dare un’altra possibilità alla coppia, organizzando un confronto, prima singolarmente, poi insieme. Entrambi hanno ammesso di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra e, alla fine, si sono baciati. Mirko infine ha detto che preferisce vivere quello che sarà della loro storia al di fuori dalle telecamere. C’è stata poi una sorpresa per Stefano, è andata a trovarlo la mamma Carla. Il gieffino ha poi raccontato la sua storia, parlando anche del suo rapporto con la mamma. Alfonso Signorini si è commosso, ricordando la sua mamma che non c’è più. Nel corso della puntata non ci sono state eliminazioni, in quanto saranno mercoledì. In nomination ci sono Beatrice, Grecia e Sergio. Appuntamento quindi per mercoledì sera, in prima serata in diretta su Canale 5, per sapere chi dei tre concorrenti in nomination lascerà definitivamente la casa più spiata d’Italia.

