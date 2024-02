Tra i concorrenti del Grande Fratello c’è anche l’attrice Beatrice Luzzi che, spesso ha utilizzato il linguaggio dei segni. Ma come mai? Ha un figlio sordo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Beatrice Luzzi ha un figlio sordo? Il retroscena familiare

Beatrice Luzzi è una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello. In molti avranno notato che spesso ha fatto dei segni con le mani, dopo aver superato il televoto più di una volta si è toccata prima la fronte e poi la bocca. Questi gesti hanno fatto pensare al linguaggio dei segni e al fatto che l’attrice lo facesse magari per uno dei suoi figli, avuti con l’ex compagno Alessandro Cisislin. Altri invece hanno pensato che fossero dei gesti studiati perché solo qualcuno fuori dalla casa potesse capirli. E’ stata la stessa Beatrice Luzzi ha spiegare il significato dei suoi gesti e no, non era i linguaggio dei segni e no, nessuno dei suoi figli ha problemi di udito. I gesti fatti da Beatrice sono sì rivolti ai suoi figli, ma il significato non è quello che si poteva pensare. Beatrice ha spiegato che la posizione della testa verso il basso con le mani quasi a toccare la fronte è dedicata a uno dei suoi figli, il quale è solito stare sempre con la testa rivolata verso il basso. L’altro gesto, ovvero una sorta di sfregamento della mano contro la bocca, è invece dedicato all’altro figlio. Insomma, i segni di Beatrice Luzzi sono semplicemente delle dediche ai suoi figli che non sono con lei all’interno della casa.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Beatrice Luzzi è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, condotta sempre da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici come opinionista. Nelle ultime ore l’attrice romana è crollata, tanto che si è isolata dal resto del gruppo per quasi tutto il giorno. Stefano Miele, Letizia Petris e Perla Vatiero hanno provato ad avvicinarsi a lei, ma sono stati mandati via tutti e tre. Dopo un pò Letizia è risuscita a parlarci e Beatrice si è sfogata. Ecco cosa ha detto l’attrice: “non ho voglia di parlare, scusa. Non ho voglia di ascoltarti. Sono piena di orrori, sto cercando di non morire. Lasciatemi stare, così tra qualche giorno mi riprendo. Voglio stare da sola, non ho alternative. Mi guardano i miei figli, voglio riprendermi. Prima o poi tornerò, non ho alternative. Ora preferisco stare da sola.” Dopo un pò è arrivata Perla, in cerca di un chiarimento, ma Beatrice anche a lei ha detto che adesso non vuole parlare, che vuole essere lasciata in pace. Perla, prima di dirle di chiamarla non appena vorrà chiarire le cose, ha detto: “su alcune cose ho sbagliato, non dovevo dire certe cose. Viviamo in un contesto stressante, vorrei trovare un punto di incontro per ripartire da zero. Mi fa male vederti così.”

