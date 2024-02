Chi è l’ex vippona che sostituirà Alvin all’Isola dei Famosi 2024? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 2024, Alvin sostituito da un’ex vippona: chi è?

Tra meno di due mesi inizierà la nuova edizione del reality show “L’Isola dei Famosi”, che porta con sé numerosi cambiamenti. A quanto pare in questa edizione 2024 non vedremo né Ilary Blasi in veste di conduttrice né Alvin in veste di inviato sull’isola. A sostituire l’ex moglie di Francesco Totti dovrebbe essere Vladimir Luxuria, che passa quindi sa essere opinionista del programma a conduttrice. Questo infatti si legge sul sito Dagospia: “Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare su Vladimir Luxuria per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. L’opinionista promossa sul campo conduttrice al posto di Ilary Blasi, nonostante le smentite di rito l’ex parlamentare avrebbe girato già due numeri zero. Il risultato? Valdimir, malgrado i dubbi della società di produzioni Banjai, si avvicina a grandi falcate verso l’obiettivo. A un passo dal sì definitivo.” Ma, come abbiamo detto poc’anzi, Ilary Blasi non è la sola a essere sostituita, a quanto pare l’inviato in Honduras non sarà più Alvin ma a sostituirlo dovrebbe esserci un ex vippona, ovvero Elenoire Casalegno. Ecco cosa si legge su Tv Blog: “secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, pare che a guidare i naufraghi dall’Honduras ci possa essere Elenoire Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto spesso ultimamente ospite de La vita in diretta su Rai 1, è già stata in predicato di ricoprire questo ruolo a L’Isola dei Famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto.” Ancora non ci sono conferme ufficiale, né per quanto riguarda il nome della nuova conduttrice, né per quanto riguarda il nome di chi andrà a sostituire Alvin come inviato sull’isola.

Isola dei Famosi 2024: Alvin diventa opinionista

Come abbiamo appena visto, pare che Alvin non sarà più l’inviato in Honduras nella prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” ma, per tutti i fan del conduttore, ciò non significherebbe un addio da parte sua al programma. Anzi, pare proprio che Alvin sarà il secondo opinionista accanto all’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Ecco cosa si legge su Tv Blog: “si sta pure pensando di non lasciare sola l’ex opinionista del Grande Fratello, mettendole a fianco uno che di L’isola dei Famosi se ne intende e anche molto, avendo fatto per molte edizioni l’inviato. Ci riferiamo al buon Alvin che nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe lasciare il ruolo di inviato, per diventare il secondo opinionista in studio. Ecco dunque che si abbandonerebbe l’idea di avere una opinionista unica, ma si tornerebbe nella più confortevole situazione dei due classici opinionisti.” Insomma aspettiamo conferme ufficiali, vi ricordo che l’inizio del programma è previsto per la prossima primavera, con molta probabilità a inizio aprile.

