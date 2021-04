Tra i trend per la primavera estate 2021, il più amato e desiderato è quello della gonna di jeans anni ’90: vediamo qui di seguito la nuova tendenza, i vari modelli e come abbinarla al meglio.

Gonna di jeans anni ’90: la nuova tendenza

La gonna di jeans è come un paio di pantaloni jeans o come una camicia bianca: un must di epoca in epoca. Non passa mai di moda, anzi attraversa le diverse generazioni, cambiando e adattandosi alle tendenze stilistiche del momento, senza però perdere il suo allure e il suo tratto distintivo.

La vediamo infatti declinata in diverse varianti di stagione in stagione; gli stilisti la modificano in base ad esigenze e necessità, variando la lunghezza, la tipologia di tessuto e la versatilità.

In effetti, è proprio la versatilità a costituire l’elemento chiave, il punto di svolta di anno in anno. Quest’anno è tornata di moda la denim skirt degli anni ’90, più che quelle di altre epoche, si presenta come un capo versatile, semplice da indossare e sfoggiare in diverse occasioni. Ma quali sono i modelli in auge? Vediamoli qui di seguito.

Lunga lunga

Il primo modello di super tendenza per questa primavera è la gonna in denim lunga lunga.

La possiamo trovare sia lunga fino alle caviglie sia lunga fino ai polpacci. Scegliete quella che più vi piace e vi si addice, anche perché entrambe le lunghezze sono perfette per tutte le fisicità e slanciano tutte le silhouette. L’unica regola da seguire è la seguente: se volete ricreare i mitici anni ’90, optate per questa!

Midi

Altro modello molto similare al precedente è quello midi, che molto spesso troviamo anche in una lunghezza più corta, sotto al ginocchio. Questa è forse la variante più utilizzata perché la più versatile: la si può indossare sia con sneakers che con tacchi che con sandali, in modo più casual o in modo più elegante e stiloso.

Mini midi

L’abbiamo voluta chiamare così perché la lunghezza arriva fino a sopra il ginocchio. Uno dei modelli e delle varianti più utilizzate nelle ultime stagioni e più presenti nel guardaroba femminile. Questa gonna è bellissima anche nella versione con strappi e dettagli grafici, in modo da renderla meno vintage e più contemporanea.

Mini

E arriviamo all’ultimo modello di tendenza per questa primavera: la gonna mini. Sempre molto attuale, anche quest’anno fa la sua comparsa sulla scena con dettagli unici e tagli inediti. L’ideale da indossare sia di giorno nel tempo libero che di sera per serate estive informali ma stilose.