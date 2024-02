Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinare al meglio la gonna a palloncino.

Gonna a palloncino: a chi sta bene?

La gonna a palloncino sta prepotentemente tornando di moda, fresca e sbarazzina è in grado di dare quel tocco in più al nostro outfit. Innanzitutto spieghiamo che cos’è la gonna a palloncino: si tratta di quella gonna di media o corta lunghezza stretta in vita e caratterizzata da un rigonfiamento che la rende invece larga sui fianchi. Questo tipo di gonna non sta bene a tutte, è perfetta per le donne longilinee e con le gambe lunghe ma sta bene anche a chi ha una fisicità un pò più curvy, in quanto enfatizza i fianchi e stringe il punto vita. Le donne con la figura a clessidra staranno benissimo con la gonna a palloncino, a patto però che non abbiano il punto vita poco pronunciato. Per quanto infine riguarda la lunghezza della gonna a palloncino, se non siete molto alte scegliete la gonna a palloncino corta, se invece siete alte scegliete quelle più lunghe. Per le taglie forti la gonna a palloncino è sconsigliata in quanto segna il punto vita. Ma vediamo adesso insieme come abbinare al meglio la gonna a palloncino.

Gonna a palloncino: abbinamenti e outfit consigliati

Come abbiamo appena visto, la gonna a palloncino è tornata prepotentemente di moda ed è uno dei capi must have per le prossime stagioni calde. Perfetta soprattutto per le donne longilinee e con le gambe lunghe, ma ottima anche per chi ha il fisico a clessidra, a patto che non si abbia il punto vita poco pronunciato. Vediamo adesso insieme come abbinare al meglio la gonna a palloncino:

Camicia: un abbinamento perfetto è quello formato da gonna a palloncino e camicia o t-shirt. Importante è però infilare la camicia, o la t-shirt, all’interno della gonna, al fine di non coprire l’effetto palloncino iniziale. Ai piedi perfetti un paio di sandali con il tacco soprattutto se non siete molto alte, al fine di slanciare ancora di più la figura. Crop top: abbinare la gonna a palloncino con un crop top è un’altra scelta vincente e, anche in questo caso, se la gonna è a vita alta, ricordatevi di infilare il crop top all’interno della gonna. Per le scarpe anche qui ottimi i sandali con tacco per la sera, per il giorno vanno bene anche un paio di ballerine, che sono tornate anch’esse prepotentemente di moda, oppure un paio di stivali a tronchetto se non fa troppo caldo. No a capi lunghi: da evitare, sempre per non coprire l’effetto a palloncino, tutti i capi lunghi, come cardigan lunghi o blazer oversize. La gonna si deve vedere tutta. Vestito: ci sono anche i vestiti con gonna a palloncino, ideali per serate importanti o feste. Ai piedi il consiglio è quello di indossare un paio di décolleté con il tacco.

