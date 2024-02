Per la prossima primavera le tendenze puntano tutto sulle borse maxi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Trend borse primavera 2024: sarà l’anno delle dimensioni maxi

Non solo i capi di abbigliamento oversize, ma anche per quanto riguarda le borse le tendenze per la primavera 2024 puntano sulle dimensioni maxi. Le borse grandi e capienti saranno le vere protagoniste della prossima stagione, perfette quindi per contenere tutto quello di cui abbiamo bisogno. Negli ultimi anni avevamo visto l’effetto opposto, ovvero più le borse erano piccole più erano cool. Adesso le cose sono cambiate e le bag XXL sono tornate prepotentemente alla ribalta. E così i modelli tradizionali come tote, hobo, postine e tracolle sono stati ulteriormente ingranditi. Anche sulle ultime passerelle abbiamo visto le modelle sfoggiare borse maxi, a testimonianza di come la moda stia cambiando. Anche le caleb hanno cominciato a sfoggiare borse di dimensione maxi, basta pensare a Kim Kardashian o a Kylie Jenner. Ma vediamo adesso insieme come abbinare le borse maxi questa primavera 2024.

Primavera 2024, come abbinare al meglio le borse maxi

Come abbiamo appena visto, la prossima primavera le borse saranno rigorosamente di dimensione maxi. Si passa quindi da un estremo all’altro, se prima più erano piccole meglio era, adesso è esattamente il contrario. Le maxi borse permettono a ognuna di noi di portarsi sempre dietro tutto quello che occorre, senza quindi il rischio di dimenticare o di dover lasciare a casa qualcosa, soprattutto se si resta fuori casa per tutto il giorno. Per la prossima primavera sono di forte tendenza i modelli di borse maxi con dettagli floreali, che richiamano proprio la stagione primaverile. Oltre a quelle floreali, di grande tendenza quelle a colori flou, perfetti per la bella stagione. Che le borse siano a tracolla, a spalla o da tenere sotto mano poco importa, l’importante è che appunto siano maxi. Ma, come abbinare al meglio le borse in formato XXL? Diciamo subito che le maxi bag sono molto versatili e quindi facilmente abbinabili e adatte a tante situazioni differenti. Per andare in ufficio, ad esempio si può abbinare la propria maxi bag a un paio di pantaloni con pieghe, una camicia e un blazer. Va benissimo anche abbinare la borsa maxi a un tailleur e a un paio di parigine o ballerine ai piedi. Per un look più casual, la maxi bag può essere abbinata a un paio di jeans dritti e a una felpa, o a una t-shirt per le giornate più calde. Anche la sera si può optare per una maxi bag, da abbinare magari a un vestito a contrasto, in modo da rendere davvero unico il proprio look. Insomma sono davvero tanti gli abbinamenti possibili con una borsa in formato maxi. Se ancora non ne avete una, è tempo di andare a comprarla, così sarete pronte per la prossima stagione!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Moda Inverno 2024: la borsa Jacquemus sfoggiata da Bianca Balti fa tendenza

Tutti (ma proprio tutti) i trend moda del 2024