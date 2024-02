Le ballerine aperte sono le scarpe della Primavera Estate 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali comprare subito.

Tendenze Primavera Estate 2024: le ballerine aperte più belle da acquistare

Siamo ancora in pieno inverno ma non è mai troppo presto per cominciare a pensare a cosa indossare nelle prossime stagioni calde. Tra le calzature quest’anno spiccano le ballerine, già tornate prepotentemente di tendenza lo scorso anno. Le ballerine aperte sono comode e versatili, perfette quindi per quando inizia a fare più caldo. Sono infatti più leggere delle classiche décolleté e più eleganti delle classiche sneakers. Per questa Primavera Estate 2024 di forte tendenza sono le ballerine con strass, in grado di dare quel tocco chic in più a qualsiasi look. Le abbiamo già viste sulle ultime passerelle, a testimonianza di come le ballerine siano tornate in auge. Per quanto invece riguarda i colori, le tendenze puntano sulle tonalità pastello a quelle neutre intramontabili. Ma vediamo adesso insieme quali sono le ballerine aperte più belle da acquistare per la prossima primavera estate:

Zara: qui potete trovare diversi tipi di ballerine, perfette per le prossime stagioni, come per esempio le ballerine basse in pelle soft di colore bianco, a punta rotonda e con dettaglio metallico sulla parte anteriore. Il costo di queste scarpe è di 59,95 euro. Disponibili anche in colore nero.

H&M: anche qui potete trovare diversi tipi di ballerine aperte, come per esempio le slingback con strass di colore nero, caratterizzate dalla punta con fascetta sul piede decorata con strass e cinturino elasticizzato alla caviglia. Il costo è di 29,99 euro.

Pull and Bear: qui potete trovare le ballerine con strass modello a punta rotonda al costo di 35,99 euro.

Bershka: qui invece potete trovare le ballerine slingback con borchie, con soletta tecnica flessibile in schiuma composta da lattice, al fine di garantire un maggiore comfort. Il costo è di 29,99 euro.

Mango: anche qui potete trovare diversi tipi di ballerine, come le ballerine in raso con borchie, di colore rosso o nero. Caratterizzate da punta stondata, chiusura a doppia fibbia e fiocco decorativo. Il costo è di 49,99 euro.

Queste sono quindi alcune delle ballerine aperte più belle, cosa aspettate a comprarle?

Come abbinare le ballerine aperte

Come abbiamo appena visto, le ballerine aperte saranno le scarpe della Primavera Estate 2024, comode e versatili, perfette da indossare durante le stagioni più calde. Le ballerine aperte sono perfette ad esempio per essere abbinate a un paio di jeans skinny o a un paio di jeans con risvolto, abbinati magari a un blazer maxi. Perfette anche da abbinare a un paio di pantaloni a palazzo a una tuta morbida in gabardine. Le tendenze Primavera Estate invitano a indossare le ballerine sia sul piede nudo sia con i calzini. Infine le ballerine in strass sono ottime anche con un bel vestito midi, per dare quel tocco di eleganza in più.

