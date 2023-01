Golden Globes 2023: annunciati i primi presentatori

L'80esima edizione dei Golden Globes sta per tornare: tante le emozioni e tanti i volti che saliranno sul palco per annunciare i vari premi della serata

I Golden Globes stanno ufficialmente per tornare più esplosivi che mai: l’edizione del 2023 prevede grandi nomi e una festa incredibile, dopo la pausa e le polemiche raccolte lo scorso anno.

Dopo l’annuncio di Jerrod Carmichael come presentatore ufficiale, sono anche altri i nomi venuti allo scoperto: scopriamoli insieme.

Golden Globes 2023: chi sono i primi presentatori della nuova edizione?

I Golden Globes 2023 sono pronti a coinvolgere tutto il mondo e come farlo, se non con un grande gruppo di presentatori ad hoc? Il Beverly Hilton Hotel è pronto a fare salire sul palco nomi importanti del mondo del cinema e dello spettacolo in generale.

L’incarico di conduttore ufficiale è stato affidato al comico e vincitore di un Emmy Award Jerrod Carmichael, ma non sarà il solo sul palco dei Golden Globes.

Siamo così entusiasti di avere Jerrod Carmichael come conduttore degli 80esimi Golden Globe Awards. Il suo talento comico ha intrattenuto ed entusiasmato il pubblico per anni, con momenti che forniscono spunti di riflessione ancora oggi attuali e importanti per il momento storico che stiamo vivendo. Jerrod è quel tipo di talento speciale di cui questo spettacolo ha bisogno per dare il via alla stagione dei premi.

Queste le parole di Helen Hoehne, la presidente dell’Hollywood Foreign Press Association, che si sta preparando al ritorno in scena dopo il periodo di pausa legato alla pandemia da Covid-19.

Infatti, insieme al comico ci saranno altri volti pronti ad annunciare i vari premi da consegnare nel corso della cerimonia, tra cui spiccano i nomi di:

Ana de Armas ;

; Ana Gasteyer;

Billy Porter;

Colman Domingo;

Jamie Lee Curtis;

Michaela Jaé Rodriguez;

Natasha Lyonne;

Nicole Byer;

Niecy Nash;

Tracy Morgan;

Quentin Tarantino

Nomi di grande livello calcheranno il palco degli 80esimi Golden Globe Awards e l’attesa è già alle stelle.

Stando ai vari rumors, pare che la serata di premiazione conterà anche sulla partecipazione della squadra di The Fabelmas (Steven Spielberg, Michelle Williams e Tony Kushner), Daniel Creig, tutto il team del film Red, il regista Park Chan-wook, i protagonisti di Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, Kevin Costner, Sheryl Lee Ralph, Julia Garner, Elizabeth Debicki, Jean Smart, Hannah Einbinder, Jenna Ortega, Kaley Cuoco, Jessica Chastain, Jeremy Allen White, Andrew Garfield.

Insomma, si prospetta una serata ricca di colpi di scena e grande divertimento.

Golden Globes 2023: quando va in onda la serata di premiazione e dove vederla

L’80esima edizione della cerimonia di consegna dei Golden Globes andrà in onda in diretta nella notte fra il 10 e l’11 gennaio 2023.

La diretta andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky e in streaming solo su NOW.

Le candidature per i Golden Globes 2023 sono state annunciate il 12 dicembre 2022 da George e Mayan Lopez.

Tra gli attori e le attrici in lizza si citano le nomination di Kevin Costner e Colin Firth, il primo per Yellowstone, dove interpreta i panni di John Dutton, il secondo per The Staircase, la serie true crime targata HBO.

Tutto è pronto per la grande serata: i Golden Globes 2023 stanno per calare il sipario.