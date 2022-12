Jenna Ortega, chi è: carriera e vita privata

Jenna Ortega è la meravigliosa attrice che ha interpretato il ruolo di Mercoledì Addams, nella nuova serie Netflix. Giovanissima, ha dimostrato di avere già un talento davvero incredibile. Scopriamo tutto sulla sua vita privata e la sua carriera.

Jenna Ortega: chi è?

Jenna Ortega, attrice che interpreta Mercoledì Addams nella serie Netflix di Tim Burton, è nata il 27 settembre 2002 a Coachella Valley, Palm Desert, California, Stati Uniti. Ha soli 20 anni ed è alta 1 metro e 55 centimetri. La madre si chiama Natalie Ortega ed è di origini messicane e portoricane, mentre il padre è di origine messicano-statunitense. È la quarta di sei figli e quindi ha cinque fratelli: Aaliyah Ortega, Isaac Ortega, Mia Ortega, Markus Ortega, Mariah Ortega.

La sua passione per la recitazione è nata all’età di 6 anni, nel 2008, e all’età di 8 anni, nel 2010, con l’aiuto della madre, ha iniziato a fare le prime audizioni. È apparsa al cinema in film come Iron Man 3, Insidious 2, La babysitter – Killer Queen e Yes Day. In seguito ha avuto un ruolo come Jane da bambina in Jane the Virgin per tutta la serie. Nel 2015 ha recitato nella serie Richie Rich nei panni di Darcy ed è conosciuta anche per il ruolo di Ellie Alves nella seconda stagione di You.

Ad agosto 2020 ha iniziato a girare il teen drama The Fallout e si è unita al cast del quinto film della saga Scream. Nel 2021 è stata scelta per interpretare Mercoledì Addams, ma prossimamente tornerà nei panni di Tara Carpenter nel film Scream 6 e al cinema nei film Finestkind e Miller’s Girl.

Jenna Ortega: la vita privata

Non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sembra che al momento sia single. Non si hanno certezze sul fatto che sia o meno fidanzata, ma su Instagram non appaiono foto della ragazza in dolce compagnia. Alcune voci sostengono che sia legata a Asher Angel, che ha recitato in film come Shazam e Jolene. I due sono spesso stati visti insieme a feste e premier. Anche il nome di Jacob Sartorius è stato accostato a quello di Jenna Ortega dopo che i due sono stati visti insieme a New York, ma in realtà l’attrice ha recitato nel suo video musicale Chapstick. Si è parlato anche di Isaak Presley, suo collega nella serie Harley di mezzo, ma non ci sono state conferme. Per quanto riguarda i social network, l’attrice non è particolarmente attiva su Instagram, dove ha pubblicato solo 61 post, ma ha raggiunto più di 24 milioni di follower in tutto il mondo. “Cancello Instagram dal mio telefono probabilmente due volte a settimana. Cerco di starne alla larga il più possibile, ma è difficile perché ora è il modo in cui i giovani si connettono, quindi gran parte di ciò che viene pubblicizzato non è autentico o necessariamente il migliore per il tuo benessere, quindi devi prendere i social media con le pinze” ha dichiarato in un’intervista con InStyle nel 2021. Nel suo tempo libero l’attrice pratica il pilates.

Jenna Ortega: la sua carriera e il ruolo di Mercoledì

Jenna Ortega è apparsa nei seguenti film e nelle seguenti serie tv:

Iron Man 3;

Oltre i confini del male – Insidious 2;

After Words;

In viaggio con Flora;

Wyrm;

La babysitter – Killer Queen;

Yes Day;

La vita dopo – The Fallout;

Scream;

Studio 666;

X: A Sexy Horror Story;

American Carnage;

Rake;

Jane the Virgin;

Richie Rich;

Harley in mezzo;

You;

Mercoledì.

Nella nuova serie Netflix interpreta la giovane Mercoledì Addams durante i suoi anni da studentessa alla Nevermore Academy. Cerca di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una serie di omicidi che terrorizzano la comunità e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima.