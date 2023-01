Golden Globe: i migliori look di tutti i tempi

La serata dei Golden Globe racchiude cinema, televisione, musica e indubbiamente anche moda. Il red carpet dei Golden Globe da sempre accoglie outfit di ogni genere e fattezza: eleganza, raffinatezza, stravaganza e personalità.

Scopriamo quali sono i best outfit di tutti i tempi che hanno sfilato nella notte più magica dell’anno.

Golden Globe: i look più belli di tutti i tempi

La cerimonia di premiazione dei Golden Globe ha inizio nel lontano 1944. Già da allora le regole dell’eleganza avevano già fatto breccia nell’animo dei partecipanti, che non vedevano l’ora di sfilare e lasciare un segno, anche fashion.

Elizabeth Taylor è stata forse una delle prime a salire sul palco dei Golden Globe: era il 1957 e l’attrice si è presentata alla serata indossando un elegantissimo abito a fondo chiaro con ricami raffinati e super preziosi.

Il tocco di classe? I gioielli e la tiara regale, soprattutto.

Non si può parlare di Golden Globe senza citare un’altra grande regina di eleganza e femminilità: Marilyn Monroe. L’attrice, icona immortale, si presentò alla cerimonia del 1962 indossando un sensuale abito lungo con scollo a “V” brandizzato Norman Norell. Il verde smeraldo dell’abito e i lustrini di cui era cosparso hanno reso Marilyn il gioiello più raro e prezioso di tutta la sera.

Di stampo decisamente più rebel il look di Cher sfoggiato nel 1973. La cantante, infatti, ha sfoggiato un cappotto in pelliccia sotto il quale compariva un completo spezzato hippie con crop top e gonna a sirena: pancia scoperta e addio tabù.

Nel 1990 a incantare il mondo ci ha pensato l’iconica Haudrey Hepburn, arrivata alla serata di premiazione dei Golden Globe con un lungo abito champagne in satin dalle maniche lunghe. Eterea ed elegante, Hepburn ha dimostrato ancora una volta di essere impeccabile.

Più sbarazzina invece la grande Julia Roberts, che nel 1991 ha scelto di indossare un blazer dress corto con collant neri velati. Capello corto leggermente mosso, orecchini dorati e anello al pollice: semplicemente favolosa.

Che dire invece della meravigliosa Angelina Jolie? Era il 1998 quando l’attrice è stata immortalata alla serata dei Golden Globe con un abito a sirena extra aderente completamente cosparso di paillettes silver. L’abito, firmato Versace, è forse uno dei più sensuali indossati da Angelina Jolie, e non a caso è rimasto all’interno degli Annales della cerimonia.

Di sensualità ne sa qualcosa anche Beyonce, che nel 2007 ha scelto di presenziare con un abito di Elie Saab lungo, aderente e totalmente cosparso di paillettes dorate. Per non parlare dello scollo all’americana e della goccia cut-out sull’addome: perfetta.

Passa qualche anno e arriva lei, Lady Gaga, a riscrivere la storia del fashion per la serata dei Golden Globe. È il 2019 quando la popstar e attrice si presenta sul red carpet della premiazione per il film A Star is Born, niente meno che in un abito firmato Valentino. Impossibile dimenticarlo: lungo, vaporoso, con uno strascico posteriore degno di una personalità forte come la sua. Sui toni del lilla, l’abito si intonava anche al suo colour hair: originale come sempre.

Che cosa accadrà durante l’80esima edizione dei Golden Globe? Chissà se il 2023 porterà novità fashion indimenticabili; non ci resta che aspettare.