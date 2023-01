L’attesa è finita: i Golden Globe 2023 arrivano martedì 10 gennaio 2023. Lo storico Beverly Hilton di Beverly Hills, in California, accoglierà volti noti del mondo del cinema, prontissimi a ricevere il tanto atteso premio.

Andiamo alla scoperta di tutti i dettagli della serata di premiazione: foglio e penna alla mano.

Golden Globe 2023: dove vedere la diretta e a che ora

L’appuntamento della serata più attesa dell’anno, i Golden Globe 2023, è fissato per la notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2023. Per l’Italia, è bene precisarlo, la serata sarà mandata in onda su Sky e in streaming su NOW, mentre in America sarà trasmessa sul canale NBC.

L’80esima edizione dei Golden Globe Awards, però, si svolge ufficialmente martedì 10 gennaio 2023 in America.

Su Sky Atlantic la serata partirà verso le 01:00 del mattino, mentre la cerimonia vera e propria inizierà in California alle 2 di notte. Se siete appassionati della serata e non volete perdervela, sappiate che vi aspetta una notte in bianco, ma le emozioni saranno tantissime.

Chi conduce i Golden Globe 2023?

A condurre l’80esima serata dei Golden Globe 2023 sarà il comico Jarrod Carmichael, sostituto di Amy Poehler e Tina Fey, le due presentatrici del 2021.

Golden Globe 2023: chi sono i favoriti?

È difficile potere dire con certezza chi si aggiudicherà i Golden Globe 2023. Le categorie in gara sono numerose, così come gli attori e le attrici presenti in lista. Come ogni anno, però, si possono fare delle analisi e delle conseguenti predizioni su come la serata potrebbe andare, anche se, come si può bene immaginare, la certezza la si avrà in diretta.

Per la categoria “Cinema”, ad esempio, si sentono volare tra i rumors alcuni nomi: The Fabelmans (migliore film drammatico), Everything Everywhere All at Once (migliore film commedia). Michelle Yeoh (migliore attrice film comico), Colin Farrell (migliore attore film comico), Austin Butler (migliore attore film drammatico) e Cate Blanchett (migliore attrice film drammatico).

Per la categoria “TV”, invece, pare che i favoriti saranno: Better Call Saul (migliore serie drammatica), Bob Odenkirk (migliore attore serie drammatica), Zendaya (migliore attrice serie drammatica), Jeremy Allen (migliore attore serie comica) e Quinta Brunson (migliore attrice serie comica).

Come miglior canzone potrebbe vincere Rihanna con la sua Lift Me Up, brano appartenente della colonna sonora del film Black Panther – Wakanda Forever. Tra i film di animazione potrebbe essere il turno di Pinocchio, mentre la migliore colonna sonora potrebbe essere quella del film The Fabelmans.

Migliore regista? Potrebbe essere il caso di Steven Spielberg, mentre il premio come migliore attore non protagonista potrebbe andare a Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once).

Sono tante le supposizioni, sono tanti gli interrogativi sulla serata. Una cosa però è certa: non mancheranno le emozioni, non mancherà il coinvolgimento e non mancherà l’adrenalina. L’attesa è conclusa, tutto è pronto per la notte più attesa e brillante dell’anno: i Golden Globe 2023 stanno per iniziare, perciò preparate televisione, popcorn e una calda coperta da divano.

Che la serata abbia inizio.