La serata dei Golden Globe 2023 è passata e i premi sono stati assegnati. Sapevate che ci sono alcuni attori e alcune attrici che nel corso della loro carriera non hanno mai vinto né un Oscar, né un Golden Globe? Vediamo insieme almeno 10 di questi: chi sono?

10 star che non hanno mai vinto Oscar e Golden Globe

Non sempre essere un attore di successo implica la vittoria di un premio, a quanto pare. Il mondo di Hollywood, infatti, è ricco di grandi personalità del mondo del cinema che nel corso della loro carriera non sono riuscite a vincere né un Oscar, né un Golden Globe.

Una tra tutte? Scarlett Johansson. L’attrice, con una quantità di progetti cinematografici alle spalle (sono circa 70 i film a cui ha preso parte), nel corso della sua carriera attoriale ha ricevuto 5 nomination ai Golden Globe e 2 al Premio Oscar, ma non è mai riuscita a vincerne uno.

John Malkovich è un altro grande attore a essere entrato nella lista di chi non ha mai abbracciato uno dei premi sopra citati. Con oltre 140 ruoli interpretati, 2 nomination all’oscar e una al Golden Globe, l’attore non ha mai vinto. Inaspettato, ma reale.

Che dire allora di Naomi Watts? L’attrice, oggi cinquantacinquenne, ha raccolto una candidatura ai Golden Globe e 2 agli Oscar. Premi vinti? Nessuno.

Il pubblico ha amato follemente la sua interpretazione in Schindler’s List, ma anche Liam Neeson, con un totale di 5 candidature tra Oscar e Golden Globe, non è mai riuscito a vincere.

Qui qualcuno potrebbe dissentire e non poco: Tom Hardy, uno degli attori più apprezzati del mondo del cinema, ha ricevuto una candidatura agli Oscar nel 2015 senza vincerla. In più, l’attore londinese non è mai stato nominato ai Golden Globe. Incredibile, ma assolutamente vero.

Ralph Fiennes è un altro grande attore che finora non è mai riuscito a vincere né un Oscar, né un Golden Globe. Nel 2023 torna alla cerimonia dei Golden con il film The Menu, ma ha alle spalle ben 2 Oscar mancati.

Un altro grande attore che entra nella lista è Bradley Cooper. Con 4 candidature agli Oscar in veste di attore e 3 ai Golden Globe, Cooper non ha mai vinto.

Anche Harrison Ford, nonostante la sua incredibile carriera da attore, non è mai riuscito a portarsi a casa un premio di tale portata. L’attore di Hollywood conta 4 nomination ai Golden Globe e una soltanto ai Premi Oscar, senza mai vincerne nessuno. Tuttavia, una piccola soddisfazione in fatto di statuette è arrivata: nel 2002 Ford ha ricevuto il Golden Globe alla carriera.

Il sexy attore Jude Law, invece, ha ricevuto 2 nomination agli Oscar e 3 candidature ai Golden Globe: numero di vincite? Nessuna.

A chiudere la lista ci pensa Helena Bonham Carter. L’attrice, musa d’eccezione (ed ex compagna) di Tim Burton, ha perso per ben due volte l’occasione di vincere un Oscar, ma non solo. Nel corso della sua strabiliante carriera, Carter ha ricevuto ben 9 nomination ai Golden Globe, senza mai vincerne uno.

Vincere un premio di quel calibro è sicuramente una grande soddisfazione, ma ciò non toglie che a prescindere da essi, tutti gli attori e le attrici citati/e rimangono dei capisaldi del panorama hollywoodiano.