Helena Bonham Carter ha ottenuto numerosi riconoscimenti cinematografici tra cui si ricordano candidature agli Oscar, a Golden Globe ed Emmy Award. Scopriamo la sua storia e i progetti di successo a cui ha partecipato.

Chi è Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter (Londra, 26 maggio 1966) è un’attrice britannica.

Cresce in un quartiere della capitale inglese insieme al padre banchiere e la madre psicoterapeuta. Entrambi i genitori arrivano da famiglie importanti e infatti può vantare un bisnonno primo ministro, una nonna pittrice e un nonno diplomatico. A parte il notevole albero genealogico, Helena non inizia la sua vita nel benessere se si considera l’esaurimento nervoso della madre, avuto quando lei ha solo 5 anni, e la paralisi del padre arrivata alcuni anni dopo in seguito a un intervento complesso al cervello.

Durante il ricovero del padre sfoga le sue emozioni attraverso l’arte. Vince infatti un concorso di poesia che le permette di ottenere un minimo di indipendenza economica. Con i soldi guadagnati decide di assumere un agente e crearsi un book così da potersi inserire gradualmente nel mondo dello spettacolo. Ottiene nel 1982 la sua prima parte come Giulietta nella scuola di Westminister, ma viene ricordata ufficialmente per lo sceneggiato “Un giardino di rose”.

L’inizio della carriera di Helena Bonham Carter

Il primo film a cui partecipa e con cui ottiene la parte di protagonista risale al 1986 e si intitola “Lady Jane”. Segue “Camera con vista” che, sebbene sia girato dopo “Lady Jane”, viene distribuito per primo e quindi è in realtà questo il progetto cinematografico con cui si presenta realmente al pubblico. Il successo è immediato, sia da parte del pubblico che della critica, che la apprezza molto in questo progetto a fianco di Judi Dench e Meggie Smith. Dopo la fase di esordio nel suo paese natale, parte per gli Stati Uniti dove prende parte alla serie tv “Miami Vice”.

Torna ad ottenere parti per il grande schermo recitando in “Amleto” a fianco di Mel Gibson, “Monteriano – Dove gli angeli non osano metter piede” e “Casa Howard”. Nel decennio successivo iniziano ad arrivare anche le grandi offerte da parte di Hollywood che le conferiranno ufficialmente la fama attesa. Prende parte infatti nel 1994 a “Frankenstein di Mary Shelley” insieme a Robert De Niro, “La dea dell’amore” diretto dal regista Woody Allen, ma anche il celebre “Fight Club” di David Fincher a fianco di Brad Pitt.

Il nuovo millennio è per lei fondamentale poichè crea un forte sodalizio artistico e amoroso con il grande Tim Burton. Viene scelta infatti per “Il pianeta delle scimmie”, poi per “Big Fish”, “La fabbrica di cioccolato” e “Sweenet Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”. A portarle ancora più successo è però il ruolo di Bellatrix nella saga di Harry Potter che la vede presente in ben 4 film della serie.

Helena Bonham Carter tra successo e vita privata

Con il passare degli anni Carter viene dichiarata come una delle migliori attrici britanniche di tutti i tempi, condividendo la classifica con Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor e molte altre. Ottiene inoltre la sua seconda candidatura agli Oscar nel 2010 con “Il discorso del re” dove interpreta la moglie di Giorgio VI. Ripeterà la collaborazione con l’attore Tom Hooper anche poco dopo con “Les Misérables”. Tra i suoi più grandi successi si ricordano inoltre quello della Regina Rossa in “Alice attraverso lo specchio” e della principessa Margaret nell’acclamata serie tv “The Crown”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1994 al 1999 ha avuto una storia con Kenneth Branagh seguita poco dopo dalla già citata storia con Tim Burton. I due hanno avuto insieme due figli che hanno assistito alla loro separazione nel 2014. Tim e Helena hanno però dichiarato che si tratta di una rottura serena che non vuole mettere in difficoltà il rapporto con i figli.