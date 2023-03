Gli spiriti dell’Isola è un nuovo film con Colin Farrel, il cui titolo originale è The Banshees of Inisherin. Scopriamo le location.

Gli spiriti dell’Isola è un nuovo film con Colin Farrel, il cui titolo originale è The Banshees of Inisherin. Una pellicola che colpisce anche per i suoi meravigliosi e suggestivi paesaggi. Scopriamo quali sono le location del film.

Gli spiriti dell’Isola: tutte le location del film



Gli spiriti dell’Isola, nuovo film con Colin Farrell, il cui titolo originale è The Banshees of Inisherin, colpisce anche per i suoi suggestivi ed incredibili paesaggi, tra coste frastagliate, imponenti scogliere e colline verdeggianti. La pellicola è stata girata in Irlanda, du due isole meravigliose, ovvero Inishmore Island e Achill Island. Inishmore Island è la più grande isola dell’arcipelago delle Aran, ha una forma allungata e due spiagge molto grandi nella parte orientale, con una lunga zona costiera ricca di scogliere, nell’area sud-occidentale. Stupendo il tavolato carsico, estensione del Burren, base della superficie di Inishmore. Il principale villaggio dell’isola è Cill Ronain e il primo luogo di interesse è il forte in pietra di Due Aonghasa, formato da tre muri circolari e grandi pilastri difensivi di pietra calcarea, costruito tra l’Età del Bronzo e quella del Ferro. Sotto questo bellissimo monumento si trova una scogliera chiamata Wormhole, ovvero buco del verme, formata da grandi grotte scavate dall’Oceano Atlantico nel corso dei secoli.

Achill Island è l’isola irlandese più estesa, che fa parte della contea di Mayo e sorge al largo della costa ovest. Il suo paesaggio offre degli scorci davvero incantevoli e spettacolari, come le acque turchesi di Keem Beach, baia ad ovest dove sono state girate alcune scene del film Gli spiriti dell’Isola. Un luogo di interesse, da non perdere, è sicuramente il castello di Carrickkildavnet, situato nella parte a sud-est. Era la dimora di una figura leggendaria come la regina dei pirati Grace O’Malley, vissuta nel XVI secolo. Le due località sono davvero meravigliose e anche molto importanti come destinazioni culturali. Sono profondamente legate alla lingua gaelica, presente anche nella versione in lingua originale del film.

Gli spiriti dell’Isola: la trama



Gli spiriti dell’Isola racconta del tormentato rapporto tra due amici di vecchia data, che improvvisamente smettono di parlarsi. Sullo sfondo di questa meravigliosa terra, gli spiriti locali (quelli di leggende e antiche tradizioni) restano a guardare quanto spesso sia profonda la stupidità umana. I protagonisti sono Colm, interpretato da Brendan Gleeson, e Padraic, interpretato da Colin Farrell, che trascorrono insieme lente giornate in un villaggio immaginario vicino alla costa irlandese, soprattutto in un pub. Sulla terraferma è in corso la guerra civile, mentre in questo luogo di pace le cose iniziano a cambiare. Cola non vuole più nessun contato con l’amico e gli causa un profondo dolore. Una guerra tra di loro che non ha senso rispetto al dramma del reale conflitto, con ripicche sempre più pesanti e una spirale di follia e vendetta che sconvolge i pacifici abitanti. Il film è di Martin Mc Donagh e nel cast sono presenti anche Kerry Condon, che interpreta la sorella di Padraic, e Barry Keoghan, che è il giovane Dominic. Il regista è figlio di genitori irlandesi e molto legato ai luoghi scelti come location del film.