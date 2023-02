Gli spiriti dell’isola è il film scritto e diretto da Martin McDonagh uscito nel 2022. Parliamo di una pellicola che ha senza dubbio fatto parlare di sé, considerate le otto candidature ai Golden Globe 2023 e le nove candidatura ai Premi Oscar del 2023.

La pellicola è stata anche premiata al Festival del Cinema di Venezia… ma non è finita qui! Ha ricevuto 9 candidature a BAFTA, 8 candidature a Critics Choice Award, 4 candidature a SAG Awards, 1 candidatura a Directors Guild e 1 candidatura a Producers Guild. Ha ricevuto poi premi al National Board, agli AFI Awards e agli NSFC Awards.

Gli spiriti dell’isola: trama e uscita

Di genere drammatico, si ambienta nel 1923 in Irlanda.

I due protagonisti della storia, interpretati da Colin Farrell e Brendan Gleeson, Pàdraic e Colm, hanno un appuntamento fisso nel pomeriggio. Si incontrano tutti i giorni al pub, per due chiacchiere e uan birra. Tutto sembra filare liscio e in equilibrio, fino al giorno in cui Colm non apre la porta di casa all’amico. All’improvviso l’uomo si è stufato dell’amico: decide di recidere il loro legame di punto in bianco.

Si tratta di una notizia devastante per Pàdraic, che non aveva mai avuto avvisaglie delle sorti del loro rapporto. Pàdraic cerca aiuto rivolgendosi alla sorella, ma Colm sembra determinato a restare fermo sulla sua decisione.

Sullo sfondo, intanto, avanza la guerra civile e l’isola (di fantasia, denominata Inisherin) dovrà fare i conti con le conseguenze del conflitto, imprevedibili e gravisse anche per i protagonisti.

Gli spiriti dell’isola è dunque una storia di amicizia. ma non solo. Al momento il film è disponibile in streaming per gli abbonati al servizio di streaming di Disney +.

Gli spiriti dell’isola: spiegazione del finale

Gli spiriti dell’isola è un film colmo di significati simbolici e metafore, che dunque lo rendono interpretabile a più livelli. Sul web, dunque, impazza la ricerca di una spiegazione per il finale. Ovviamente, non proseguite nella lettura se volete evitare spoiler sulla fine del film!

Dopo aver seguito i vari conflitti della pellicola – quelli personali e quelli civili – rivediamo i due amici davanti la casa di Colm. La conversazione tra i due ci fa capire che la causa è bruciata; Colm ringrazia l’amico che si sta prendendo cura del suo cane. La scena è straniante, fino al momento in cui non si capisce che Colm è solo una proiezione visiva di Pàdraic: è rimasto infatti vittima dell’incendio ed è dunque morto. Sebbene la scena sembri suggerire un ricongiungimento dei due ex amici, la verità è che non sono mai stati così lontani e impossibilitati a riavvicinarsi: la morte è l’unico esito possibile per la loro storia.

Quando Pàdraic lascia l’amico, l’inquadratura si allunga e la banshee striscia al centro dello schermo, conferendo ancora più significato al momento. Vista da dietro, la strega del villaggio si erge goffamente tra due amici. La storia degli spiriti, sul finale, conferma simbolicamente che la guerra distrugge tutto, anche i legami in apparenza più stabili e che possono semplicemente essere compromessi all’improvviso.