Glamorous è una nuova serie tv che sta per uscire su Netflix. Si tratta di una nuova serie con Kim Catrall, la famosa Samantha di Sex and the City, pronta a tornare sul piccolo schermo nei panni di una magnate del mondo del make-up.

Glamorous arriva su Netflix: uscita della serie

Manca davvero pochissimo all’uscita di Glamorous, la nuova serie tv che vede come protagonista Kim Catrall, ovvero la famosa Samantha di Sex and the City, pronta a tornare sul piccolo schermo nei panni di una magnate del mondo del make-up. È proprio di trucchi e bellezza che si parla, come si può dedurre dal titolo della nuova serie tv Netflix, e l’attrice è sicuramente perfetta per il ruolo della protagonista. Quello interpretato da Kim Cattrall in Glamorous, è un personaggio che rimanda moltissimo all’iconica e indimenticabile Samantha Jones di Sex and the City, grazie alla quale l’attrice è diventata famosa in tutto il mondo. La storia che viene raccontata è a metà tra Il diavolo veste Prada e Ugly Betty, ma c’è anche un adorabile tocco di Sex and the City al maschile. Questa nuova serie tv, inizialmente sviluppata per The CW e poi passata a Netflix, sicuramente riuscirà a conquistate tutti i telespettatori. Il trailer ufficiale della serie tv e le prime immagini sono già uscite e la curiosità è sempre più forte. Fortunatamente manca davvero pochissimo al debutto di Glamorous su Netflix. La data ufficiale del rilascio della serie tv è giovedì 22 giugno 2023.

Glamorous arriva su Netflix: trama e cast della serie tv

Glamorous sta per debuttare su Netflix e sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico, grazie alla sua trama. La serie tv con Kim Cattrall racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato, la cui vita sembra essere sempre in sospeso, almeno fino a quando inizia a lavorare per la leggendaria magnate del make-up, ovvero Madolyn Addison. Da quel momento, per la prima volta, Marco ha la possibilità di comprendere meglio ciò che desidera dalla sua vita, ma anche di scoprire realmente la sua identità e che cosa significhi davvero per lui essere queer.

I due personaggi principali sono interpretati da Kim Cattrall e Miss Benny. Il cast completo di Glamorous è formato da:

Zane Phillips, nel ruolo del figlio di Mandolyn, Chad;

Jade Payton, nel ruolo di Venetia, l’assistente di Mandolyn;

Michael Hsu Rosen, nel ruolo di Ben, l’interesse sentimentale di Marco;

Ayesha Harris, nel ruolo di Britt, una graphic designer;

Graham Parkhurst, nel ruolo di Parker.

La serie tv Glamorous comprende anche diverse guest star, tra cui Aldrin Bundoc, Brock Ciarlelli, Charlene Incarnate, Chiquitita, Joel Kim Booster, Lisa Gilroy, Diana Maria Riva, Mark Deklin, Matt Rogers, Nicole Power, Monét X Change, Priyanka, Ricardo Chavira e Serena Tea. Una serie con una trama avvincente e ricca di colpi di scena, che sicuramente riuscirà a coinvolgere i telespettatori, anche grazie alla presenza di Kim Cattrall, un’attrice molto amata che interpreta un personaggio molto simile a quello interpretato in Sex and the City.