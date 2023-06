Che cosa uscirà su Netflix nel mese di luglio 2023? Il pubblico non vede l'ora di scoprirlo e la piattaforma lancia i nuovi titoli per il suo catalogo

Ogni mese Netflix aggiorna il suo catalogo e per molti titoli che escono, ce ne sono altrettanti che entrano. La piattaforma streaming più famosa al mondo ha aggiornato la sua biblioteca anche per il mese di luglio 2023: quali sono i titoli che entreranno a fare parte di Netflix nel mese successivo a giugno? Scopriamolo insieme!

Netflix, i titoli in uscita a luglio 2023: il catalogo

Netflix ha voluto annunciare in anteprima alcune delle principali novità che entreranno a fare parte ufficialmente del catalogo nel mese di luglio 2023. Ogni mese la piattaforma aggiunge titoli nuovi e ne toglie di “vecchi”, in modo tale da mantenere un flusso continuo di contenuti volti a intrattenere il pubblico affezionato. Così com’è stato per giugno e per i mesi precedenti, Netflix farà uscire nuovi titoli anche il mese successivo.

I film in uscita a luglio 2023 su Netflix: i titoli

6 luglio 2023: Il profumo dell’oro (commedia);

7 luglio 2023: The Oyt-Laws – Suoceri fuorilegge (commedia/action);

14 luglio 2023: Bird Box – Barcellona (horror);

21 luglio 2023: Hanno clonato Tyrone (commedia sci-fi);

27 luglio 2023: Paradise (thriller sci-fi);

28 luglio 2023: Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir (animazione)

Le serie-tv in uscita a luglio 2023 su Netflix: i titoli

5 luglio 2023: Di nuovo 15 anni (S2);

6 luglio 2023: Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (S2- Parte 1);

13 luglio 2023: Michelle Buteau – Survival of the thickest (S1);

20 luglio 2023: Il colore delle magnolie (S3);

27 luglio 2023: The Witcher (S3 – Vol. 2);

28 luglio 2023: Il racconto perfetto (miniserie);

31 luglio 2023: Bastard!! – L’oscuro dio distruttore (S2)

I documentari in uscita a luglio 2023 su Netflix: i titoli

3 luglio 2023: Unknown – La piramide perduta;

5 luglio 2023: WHAM!;

10 luglio 2023: Unknown – Soldati robot;

12 luglio 2023: Quarterback;

17 luglio 2023: Unknown – La grotta della scoperta;

24 luglio 2023: Unkown – La macchina del tempo cosmica;

27 luglio 2023: La Dama del Silencio

Il catalogo è in continuo aggiornamento, perciò si può pensare che i titoli che arriveranno nel mese di luglio 2023 potrebbero aumentare. Netflix ha reso pubbliche alcune delle più grosse anteprime che entreranno nella biblioteca virtuale della piattaforma. L’estate 2023 sarà ricca di titoli interessanti e tra film, serie-tv, documentari e programmi, Netflix regalerà ai suoi abbonati e alle sue abbonate momenti di grande condivisione e di intrattenimento a tutto tondo.

Come vedere i titoli in uscita su Netflix a luglio 2023

Rimane da ricordare che per riuscire a godere di tutti i titoli in uscita nel mese di luglio 2023 (e per tutti i mesi, nessuno escluso), è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Si ricorda anche che Netflix ha modificato le regole di gestione degli account e delle password: una modifica che ha creato non poca divisione nelle persone, alcune delle quali hanno mostrato il loro dissenso nei confronti di tale scelta. Ad ogni modo, Netflix rimane una delle piattaforme streaming più utilizzate in Italia e non solo.