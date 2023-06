Kim Cattrall è pronta a tornare nella seconda stagione di "And Just Like That" .

Nella seconda stagione della serie televisiva “And Just Like That” tornerà Samantha Jones, per la gioia dei tanti fan. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

And Just Like That 2: Kim Cattrall tornerà nei panni di Samantha Jones

Inaspettata sorpresa per tutti i fan delle serie televisiva “And Just Like That”, la serie che riprende le fila di “Sex And The City“. Secondo Variety nella seconda stagione ci sarà il ritorno di Samantha Jones, interpretata dall’attrice britannica naturalizzata prima canadese poi statunitense Kim Cattrall. Nessuno se lo aspettava, visto che Kim aveva più volte manifestato la propria insoddisfazione per il modo in cui era stata trattata in passato sul set e per il suo rapporto con l’attrice protagonista della serie, Sarah Jessica Parker. Dopo il secondo film Kim Cattrall, che con il suo personaggio ha segnato un’epoca per la sua irriverenza e libertà sessuale, aveva dichiarato più volte di non essere assolutamente disposta a tornare in un qualche progetto relativo alla serie. A quanto pare però Kim ha cambiato idea. Nella seconda stagione di “And Just Like That” Kim non tornerà nei panni di Samantha Jones come personaggio fisso, ma il suo sarà solamente un cameo. Come molta probabilità la sua apparizione avverrà nel corso dell’ultimo episodio della seconda stagione della serie.

And Just Like That 2: la scena in cui Kim Cattrall tornerà nei panni di Samantha Jones

Come detto precedentemente, Kim Cattrall apparirà solamente in un cameo nei panni di Samantha Jones, secondo indiscrezioni questo accadrà nell’ultimo episodio della serie televisiva, che andrà in onda a partire dal 23 giugno 2023 su Sky e su NOW. Se vi ricordate, negli ultimi episodi Samantha veniva spesso citata senza però mai apparire e, nella puntata finale della prima stagione di “And Just Like That“, Carrie Bradshaw interagiva con lei attraverso dei messaggi, allo scopo di potersi rivedere e chiarire. A quanto pare nel corso dell’ultima puntata della seconda stagione, che andrà in onda ad Agosto, Samantha comparirà sullo schermo nel bel mezzo di una conversazione telefonica con Carrie. Quindi non ci sarà nessuna interazione nella stessa stanza con Sarah Jessica Parker, infatti Kim Cattrall avrebbe girato quest’ultima scena lo scorso 22 marzo a New York, senza vedere nessun altro del cast e nemmeno lo showrunner Michael Patrick King.

And Just Like That 2: perché Kim Cattrall ha accettato di tornare nei panni di Samantha Jones?

Il ritorno di Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones ha sorpreso davvero tutti, visto che lei stessa aveva più volte dichiarato di essere contraria al ritorno nei panni di Samantha, senza dimenticare il difficile rapporto con Sarah Jessica Parker. Non sappiamo con certezza il motivo per cui alla fine Kim Cattrall ha detto sì, potrebbe essere per una spropositata offerta di denaro ma anche per altri motivi. Tempo fa Kim Cattrall aveva dichiarato che avrebbe accettato un ritorno di Samantha Jones solo in vista di una parte che avrebbe dato valore al suo personaggio, senza sminuirlo. Non resta che attendere il mese di agosto per rivedere Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones.