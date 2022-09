Giulia Torelli ha commesso uno scivolone che potrebbe costarle la carriera da influencer. Via Instagram, si è scagliata pesantemente contro i “vecchi“, definiti “rinco*****ti” e del tutto inutili per la società. A rendere virale le sue affermazioni è stata Selvaggia Lucarelli, che l’ha criticata senza mezzi termini.

Giulia Torelli contro i vecchi

Nota con il nome d’arte RockandFiocc, Giulia Torelli è una fashion influencer che ha appena 216 mila follower e dispensa consigli di moda, lifestyle, arredamento, cinema, serie tv e bellezza. Fino a qualche ora fa, era nota solo ai suoi seguaci, mentre adesso tutti la conoscono per le oscenità che sono uscite dalla sua bocca. Via Instagram, si è scagliata contro i “vecchi” che, a suo dire, non dovrebbero avere “diritto di voto“.

Il discorso osceno di Giulia Torelli

Con un bel filtro fiorellini, che poco si sposa con le parole che le escono di bocca, Giulia ha dichiarato:

“Perché i vecchi hanno diritto di voto? L’hanno già esercitato nella loro lunga vita, basta votare, non sanno niente, quello che sanno lo vedono al Tg, non hanno idea, non sanno neanche loro quello che stanno facendo. I vecchi non devono fare niente, devono stare chiusi in casa. (…) I vecchi sono completamente rinco***oniti, in giro ancora con le mascherine con la bocca, sono passati tre anni, non hanno ancora capito che non serve a niente. Eppure sono lì, vivi e attaccati alla vita”.

La Torelli ha 35 anni, non è una ragazzina, per cui le sue frasi shock sono inammissibili.

Selvaggia Lucarelli contro Giulia Torelli

Selvaggia Lucarelli, venuta a conoscenza del suo ‘amore’ per i “vecchi“, l’ha letteralmente asfaltata. La giornalista, a didascalia del video in cui pronuncia il suo discorso senza senso, ha scritto.

“Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity Fair, ha 35 anni. Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra. Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l’armadio che c’è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa“.