Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti e innamorati ad Amici di Maria De Filippi. Ultimamente, però, sembrano sempre più distanti. La ballerina ha deciso di vuotare il sacco sul loro rapporto, definendolo “un po’ tossico“.

Dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno portato avanti la loro relazione, convidendo anche diversi momenti sui social. Negli ultimi tempi, però, i due appaiono raramente insieme e i fan hanno subito pensato al peggio. La ballerina e il cantante, è bene sottolinearlo, non si sono lasciati e non stanno vivendo nemmeno una crisi di coppia. Hanno semplicemente deciso di mostrarsi il meno possibile insieme perché hanno capito che quella esposizione stava rendendo il loro rapporto “un po’ tossico“.

A raccontare la verità è stata Giulia, intervistata da Whoopsee. La Stabile ha dichiarato:

“Con Sangio va tutto bene. Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata. Stiamo cercando un po’ di allontanare la coppia dal social”.