Una dichiarazione che nessuno si aspettava, quella fatta dal cantante Sangiovanni nelle ultime ore. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi, intervistato da Il Messaggero, ha rivelato che non parteciperà al Festival di Sanremo 2022. L’artista ha dichiarato:

“Sanremo? Non credo, non è in programma per ora. Poi magari cambio idea. Non sto bluffando. In fondo in questo momento farebbe più notizia una mia assenza lì”.