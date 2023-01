Ginny & Giorgia tornerà presto su Netflix con una seconda stagione ricca di colpi di scena. Finalmente i fan della serie potranno scoprire come procederanno le avventure delle due protagoniste e quali cambiamenti subirà ancora il loro rapporto.

Ginny & Georgia, seconda stagione: curiosità

Nel 2021 su Netflix ha debuttato una serie tv Young Adult che fin da subito si è presentata come molto promettente, anche grazie al paragone, forse un po’ azzardato, con Una mamma per amica. Anche questa serie parla di una giovanissima mamma single con una figlia adolescente, ma le dinamiche sono decisamente diverse. Il passato della donna irrompe in modo violento nella sua vita e di conseguenza in quella di sua figlia, con grandi colpi di scena e tanti segreti svelati.

Nel mese di aprile dello stesso anno Netflix aveva diffuso un video in cui gli stessi attori della serie annunciavano che Ginny & Georgia sarebbe presto tornata con una nuova stagione. Un rinnovo che era abbastanza scontato, visto il grande successo della prima stagione. Secondo quanto riportato da What’s on Netflix, inoltre, ci sarebbe stata un’impennata nelle visualizzazioni in seguito alla critica di Taylor Swift per una battuta della serie che aveva definito sessista.

Nonostante questa piccola curiosità, i fan hanno molto apprezzato la serie tv ed ora potranno finalmente vedere la seconda stagione, che riprenderà esattamente dalla fuga di Ginny che, dopo aver scoperto la verità sulla madre, aveva deciso di partire insieme al fratello. Nei nuovi episodi si capirà finalmente cosa accadrà al rapporto tra madre e figlia e se il passato di Georgia tornerà a bussare alla sua porta.

Ginny & Georgia, seconda stagione: il cast

Il cast di Ginny & Georgia non dovrebbe subire particolari stravolgimenti. Gli attori e i personaggi saranno gli stessi della prima stagione, con qualche new entry. Le protagoniste Georgia e Ginny Miller saranno ancora interpretate da Brianne Howey e Antonia Gentry. Il resto del cast sarà formato da:

Diesel La Torraca , che interpreta Austin, figlio di Georgia e fratello di Ginny;

, che interpreta Austin, figlio di Georgia e fratello di Ginny; Jennifer Robertson , che interpreta Ellen, madre dei gemelli Maxine e Marcus, vicina di casa di Georgia e Ginny;

, che interpreta Ellen, madre dei gemelli Maxine e Marcus, vicina di casa di Georgia e Ginny; Sara Waisglass , che interpreta Maxine, amica di Ginny, popolare, sicura di sé e molto intelligente, che si prende una cotta per Georgia;

, che interpreta Maxine, amica di Ginny, popolare, sicura di sé e molto intelligente, che si prende una cotta per Georgia; Felix Mallard , che interpreta Marcus, fratello di Maxine, classico ragazzaccio che manifesta un particolare interesse per Ginny;

, che interpreta Marcus, fratello di Maxine, classico ragazzaccio che manifesta un particolare interesse per Ginny; Scott Porter , che interpreta Paul Randolph, il sindaco di Wellsbury, che riconosce subito in Georgia una preziosa risorsa;

, che interpreta Paul Randolph, il sindaco di Wellsbury, che riconosce subito in Georgia una preziosa risorsa; Raymond Ablack, che interpreta Joe, proprietario del Blue Farm Cafe, che prova qualcosa per Georgia.

La new entry per la seconda stagione sarà Aaron Ashmore, che interpreterà Gil Timmins, un ex fidanzato di Georgia, e soprattutto padre di Austin, come si deduce dal trailer in cui si sente il ragazzo pronunciare la parola “papà”. I fan saranno felicissimi di riaccogliere il cast di questa serie tv, che ha avuto un grande successo e che sicuramente continuerà a far sognare e ad appassionare i tanti telespettatori che seguiranno tutti i nuovi episodi presto disponibili sulla piattaforma di streaming.