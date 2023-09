Giacomo Urtis ha commentato l’intervista rilasciata da Fabrizio Corona a Belve, in cui ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di sposarlo e di non aver avuto un legame con lui. La reazione dell’ex gieffino.

“Mi ha strumentalizzato”: le parole di Giacomo Urtis dopo l’intervista di Corona a Belve

Dopo l’intervista di Fabrizio Corona nella prima puntata di Belve, andata in onda martedì 26 settembre su Rai2, Giacomo Urtis ha reso pubblica la sua reazione sui social network. Il chirurgo ha commentato quello che il re dei paparazzi ha dichiarato durante l’intervista con Francesca Fagnani, in cui ha smentito tutte le voci su un legame sentimentale tra i due. Fabrizio Corona ha dichiarato che tra di loro non c’è mai stato un coinvolgimento di tipo sentimentale e che non avevano mai avuto intenzione di convolare a nozze, come in realtà era stato dichiarato. “Ho chiesto a Sara di sposarmi e ha detto di no, non è che per ripiego lo chiedo a Giacomo Urtis, magari ora che diventa Jenny ci posso pensare” ha dichiarato Fabrizio Corona durante la sua intervista, parlando del rapporto con il chirurgo dei vip che, in diverse occasioni, ha dichiarato pubblicamente che tra di loro ci fosse più di una semplice amicizia, tanto da parlare anche di nozze. L’ex gieffino, dopo queste dichiarazioni, ha deciso di commentare le parole dell’ospite di Francesca Fagnani, tramite il suo profilo Instagram.

“Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione. In questo caso non è né Giacomo, né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione. Eppure ci avevo creduto” ha scritto Giacomo Urtis nelle storie del suo profilo Instagram. Il chirurgo è rimasto molto deluso dalle parole dell’ex re dei paparazzi, come ha dimostrato pubblicamente.

Fabrizio Corona ha smentito i rapporti intimi con Giacomo Urtis

Durante l’intervista, inoltre, Fabrizio Corona ha ribadito che se avesse avuto esperienze omosessuali lo avrebbe detto senza farsi nessun tipo di problema, come ha sempre fatto per tutto ciò che lo riguarda, ma in realtà non è così. “L’assaggio che ho dato a Giacomo? Ci vogliamo un bene immenso, ma non ho avuto esperienze sessuali con lui” ha dichiarato, spiegando che sulla questione del matrimonio ha sempre scherzato, senza immaginare che il suo amico potesse prendere sul serio le sue parole. Giacomo Urtis, invece, aveva fantasticato sull’ipotesi delle nozze, dichiarando di aver avuto con Fabrizio Corona un rapporto che andava ben oltre una semplice amicizia.



