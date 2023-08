Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sposano davvero? Stanno circolando diverse indiscrezioni sul possibile matrimonio. A scatenare il gossip lo stesso Giacomo Urtis, che ha rilasciato delle dichiarazioni a Dagospia.

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sposano?

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona fanno sul serio? I due sembrano essere pronti per il grande passo, secondo recenti indiscrezioni. Dopo aver parlato del rapporto intimo con l’ex re dei paparazzi, per cui nutre da sempre un sentimento speciale, Giacomo Urtis, ospite di Francesca Fagnani a Belve, ha parlato di quello che prova, confidandosi con Dagospia e rivelando di aver ricevuto una proposta di matrimonio. Il gossip arriva direttamente dalla Costa Smeralda, dove il chirurgo e l’ex paparazzo stanno trascorrendo le loro vacanze. Urtis, ad un reporter di Dagospia, avrebbe confermato di aver ricevuto la proposta di matrimonio da Fabrizio Corona. “Io sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business” ha raccontato il chirurgo, sottolineando che i due avrebbero già scelto la data del presunto matrimonio per il prossimo anno. A conferma del suo legame con Corona, sono spuntate delle loro foto insieme, molto affiatati, in sella ad uno scooter, che girano per le strade della Costa Smeralda. Al momento, in realtà, l’ex paparazzo sembrerebbe essere felicemente fidanzato con la modella Sara Barbieri, anche lei tra le conoscenze di Urtis. Eppure, le voci di questo presunto matrimonio, alimentate proprio dallo stesso chirurgo, stanno diventando ogni giorno più insistenti.

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona: le confessioni intime

Lo scorso marzo, Giacomo Urtis è stato ospite di Francesca Fagnani, per un’intervista in cui ha rivelato moltissimi dettagli intimi sul suo rapporto con Fabrizio Corona. “Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c’è stato un rapporto d’amore fisico? Può essere che qualche volta ci fosse dell’intimità” aveva dichiarato il chirurgo alla giornalista, confermando di essere stato innamorato dell’ex paparazzo. “Se era corrisposto? Ti dirò di sì, era un ibrido tra amore e amicizia” ha dichiarato Urtis. La prima volta che ha parlato di questo legame è stato nel 2022, periodo in cui il chirurgo aveva dichiarato di aver avuto un legame molto speciale con un uomo dello spettacolo. “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due” ha dichiarato, svelando tutti i dettagli intimi. Quando erano emerse queste confessioni, Fabrizio Corona non aveva smentito, anzi, aveva pubblicato diverse storie suo social, forse ironiche, per confermare quelle rivelazioni. “Amore mio, grande unico e solo. Era un nostro segreto” aveva scritto l’ex paparazzo. Un po’ di tempo dopo le rivelazioni di Urtis a Belve, Fabrizio Corona, al Peppy Night di Peppe Iodice, aveva dato una risposta. “Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista” aveva dichiarato l’ex paparazzo. Non ci resta che attendere i possibili risvolti di questa presunta storia d’amore.