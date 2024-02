Chi è Camilla Venturini, la nuova fidanzata di Ghali

Camilla Venturini è la nuova fidanzata del rapper Ghali. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Ghali, chi è la nuova fidanzata Camilla Venturini?

Il rapper Ghali è uno dei cantanti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dal 2020 è fidanzato con Camilla Venturini, che di lavoro fa la stilista. Non abbiamo molte informazioni su Camilla, sappiamo però che ha frequentato l’Istituto Marangoni a Milano, ovvero una delle scuole più prestigiose nel settore della moda e del design e che ha vissuto per un breve periodo negli Stati Uniti, precisamente a New York, dove ha collaborato con l’artista e fotografo Ari Marcopoulos. Assieme alla sorella gemella, Giulia, Camilla ha fondato il brand Medea che, con il suo nome, omaggia il capolavoro di Pier Paolo Pasolini. Nel corso di una intervista del 2018, le due gemelle hanno parlato del loro progetto: “era da molti anni che volevamo lavorare insieme, il problema è che non siamo mai state d’accordo su quale fosse l’idea giusta, ma quanto abbiamo pensato a questo progetto, la versione in pelle di una shopping bag, abbiamo subito capito che poteva funzionare.” Il progetto funziona alla grande, la loro pagina Instagram ha già oltre 51mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fotine (@fotineeee)

La storia d’amore tra Ghali e Camilla Venturini

Come abbiamo appena visto, Camilla Venturini è una stilista e imprenditrice, fondatrice, assieme alla sorella gemella Giulia, del brand Medea. Dal 2020 Camilla è fidanzata con il rapper Ghali, uno dei big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Non sappiamo come i due si sono conosciuti, sappiamo solo che l’inizio della loro storia d’amore risale a dopo la fine della relazione tra il rapper e la supermodella Mariachiara Boscono, di 13 anni più grande di lui. Proprio per questo motivo la storia è stata molto chiacchierata. La prima volta che Camilla Venturini e Ghali sono stati visti insieme è stato nel 2020 ma i diretti interessati hanno confermato la loro relazione solamente nel 2021, quando sono apparsi per la prima volta insieme in pubblico in prima fila alla sfilata parigina di Givenchy. Anche Ghali, infatti, è molto appassionato di moda. Il rapper e la stilista hanno sempre cercato di mantenere comunque privata la loro relazione, senza quindi pubblicare foto insieme o parlare l’uno dell’altra nelle interviste. Probabilmente il cantante ha voluto evitare le polemiche e i gossip avuti durante la sua precedente relazione con Mariachiara Boscolo. Con Camilla le cose sembrano comunque andare molto bene, non sappiamo se questa sera la stilista farà il tifo per il fidanzato da casa o direttamente dal teatro Ariston. Ghali, infatti, è uno dei 30 big in gara a contendersi la vittoria finale con il brano “Casa mia“, una canzone che racconta la Terra dal punto di vista di un alieno.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è il rapper Alfa: fidanzata, genitori, altezza, anni, nome completo

Sanremo 2024: ecco tutti i beauty look più belli visti sul green carpet