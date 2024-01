Alfa è uno dei cantanti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Alfa: fidanzata, genitori, altezza, anni, nome completo

Manca ormai pochissimo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e, tra i cantanti in gara, ci sarà anche Alfa, al suo debutto. Alfa è lo pseudonimo di Andrea De Filippi, ed è nato a Genova il 22 agosto del 2000. E’ un rapper, cantautore e conduttore radiofonico, amatissimo dalla Gen Z. Alfa ha quindi 23 anni, mentre non si hanno informazioni circa la sua altezza. Ha iniziato a studiare chitarra e pianoforte quando aveva 8 anni. In una intervista ha dichiarato che è stata sua madre a spronarlo a suonare uno strumento musicale. La sua passione per la chitarra si è poi evoluta nel freestyle, portandolo a scrivere canzoni solo per il gusto di farlo. Suo padre si chiama Marino De Filippi ed è un noto allenatore di calcio. Alfa si è diplomato al liceo classico e, prima di intraprendere la carriera come cantante, voleva fare il medico. Una delle sue altre passioni è il calcio, è infatti un grande tifoso del Genoa. In una intervista è stato lui stesso a spiegare la scelta del nome Alfa: “Alfa in greco vuol dire inizio, principio. Mi sento eternamente insoddisfatto. Qualunque sia il risultato, non mi basterà mai. Per questo mi sentirò sempre all’inizio di qualunque cosa io faccia.” Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Alfa è fidanzato con Sofia Marco, una giocatrice di pallavolo della Serteco Volley School di Genova. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 475mila follower.

Alfa: la carriera e il debutto a Sanremo 2024

Come abbiamo appena visto, Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, è un giovane rapper molto amato soprattutto dalla Gen Z. Nel 2018 ha provato a partecipare a X Factor ma è stato scartato, nel 2019 ha pubblicato il singolo, autoprodotto, “Tempo al tempo” e, grazie a Spotify, in breve tempo è diventato molto noto tra i giovanissimi e nel 2020 è arrivata la sua prima grande hit, dal titolo “Sul più bello”. Lo stesso anno ha pubblicato, insieme ad Annalisa, il singolo “San Lorenzo”, che sancisce la sua consacrazione nel mondo della musica. Oggi è uno dei cantanti simbolo dei giovanissimi, ed è definito come un portatore sano di messaggi positivi. Lo scorso anno è stato protagonista di due tour sold out e ora si appresta a debuttare sul palco dell’Ariston con il brano “Vai”, una canzone solare e piena di speranza per tutti coloro che non hanno fiducia nel futuro. Questo brano Alfa lo dedica alla sua generazione che troppo spesso fatica ad immaginarsi un futuro. Appuntamento quindi per la prossima settimana per ascoltare la canzone di Alfa.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Sanremo 2024: ecco tutti i duetti della serata cover

Perché tutti parlano del fidanzato di Marco Mengoni?