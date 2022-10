Sopra la casa del Grande Fratello Vip è arrivato il momento dei primi aerei. In particolare il primo aereo a sorvolare sui cieli di Cinecittà è stato un messaggio di affetto dedicato a Nikita Pelizon. Del resto è cosa ormai nota che familiari, ma anche fidanzati, fan ecc.

facciano sentire tutto il loro sostegno ai concorrenti grazie agli striscioni che vengono mostrati e quello inviato a Nikita è particolarmente significativo.

Primo aereo Gf Vip, il destinatario del messaggio

Il primo messaggio ad essere stato inviato sopra la casa più spiata potrebbe essere visto in qualche modo come una sorta “dichiarazione d’amore” o almeno è così che l’ha definito Carolina Marconi. “Nik Sei il mio angelo, mi manchi tanto amorigno” è quanto è stato scritto con tanto di cuori e lettere di colore rosso.

Stando a quanto è stato raccontato dallo stesso Grande Fratello Vip che ha condiviso la relativa clip, Nikita si trovava in confessionale. Non appena è stata chiamata si è diretta in giardino, quindi ha commentato: “Ma chi se lo aspettava!”.

Un amore in vista per Nikita Pelizon?

Ma cosa c’è dietro l’invio di questo striscione? È stata la stessa concorrente a raccontare che, prima di entrare all’interno della casa, aveva conosciuto un ragazzo.

I due non sarebbero tuttavia una coppia, ma la reazione della giovane ci dice molto di quanto abbia comunque apprezzato questo pensiero.