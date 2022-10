Nottata movimentata nella casa del GF Vip. Tutti i concorrenti si sono scagliati contro Charlie Gnocchi, accusandolo di essere una persona arrogante e prepotente. A far scoppiare il caos è stato un gioco a cui alcuni Vipponi non hanno voluto partecipare.

GF Vip: tutti contro Charlie Gnocchi

Fin dal suo primo giorno al GF Vip, Charlie Gnocchi si è proclamato motivatore del gruppo. Il fratello di Gene sta facendo di tutto per creare dinamiche interessanti, ma nelle ultime ore ha giocato male le sue carte. Il Vippone ha proposto un gioco, ma Alberto De Pisis, Pamela Prati, Amaurys Perez e George Ciupilan hanno rifiutato di partecipare. Cosa c’è di male? Assolutamente nulla, ma Charlie ha perso la pazienza:

“E allora ognuno fa il suo qui. Inutile tentare di fare qualcosa di bello. Anche oggi c’era un clima fiacco. Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità e ci perdiamo in cavolate. Non è che voglio obbligare le persone a stare tutti insieme. Stasera volevo cercare di riunire tutti per vedere se il nostro gruppo ha delle cose che non vanno bene e che possono essere migliorate. Qui c’è un livello di nervosismo terribile. Fate baci e abbracci e poi vi sparlate a vicenda. Io ero venuto qui per vedere un gruppo come si comportava e riflettere tutti insieme. Invece ognuno fa i ca**i suoi”.

Charlie contro Alberto: la lite coinvolge tutti

Lo sfogo di Charlie prosegue contro Alberto De Pisis, visto da lui come un personaggio che non è ancora venuto a galla. Gnocchi ha tuonato:

“Tipo Alberto De Pisis non dice niente. Dì qualcosa di te, no? Siamo artisti, siamo qui per divertirci e raccontare le nostre storie. Pamela, la conosco e ha raccontato la sua. Alberto… chi ca**o è Alberto? Chi lo conosce? So solo che è andato ad Ibiza 8 mesi”.

De Pisis non ha incassato in silenzio e ha replicato:

“Io apprezzo tantissimo queste manie di protagonismo così potrai avere le tue clip e siamo tutti felici, ma ti consiglio di moderare i termini. Lasciati dire che ci sono altri modi per parlare. Sei stato aggressivo, so che stai scherzando e stai recitando una parte. I tuoi comportamenti sono palesemente costruiti”.

Strano ma vero, anche Luca Salatino si è scagliato contro Charlie:

“Ao ma perché invece de rompere i cogl***i a tutti perché non te racconti te che nun te sei mai raccontato”.

Vipponi contro Charlie Gnocchi

L’atteggiamento di Gnocchi ha fatto infuriare tutti i Vipponi. Cristina Quaranta ha esclamato:

“Se sei persone vogliono fare i cavoli loro devi smetterla e lasciarli stare! Ti dovevi accontentare di avere 13 persone con te per parlare e giocare. Tu non ti fai i ca**i tuoi e questa cosa non la tollero”.

Carolina Marconi ha aggiunto un altro dettaglio: crede che Charlie stia facendo il gioco del GF:

“Io ti ho sentito e visto. Sei uscito dal confessionale cercando di spronarci tutti. Stai facendo il gioco del GF ed è ovvio. Smettila di fare il burattino del Grande Fratello. Tu devi fare le cose che ti senti di fare. Tu entri nel confessionale, poi esci e litighi, smuovi con tutti, per avere clip. Questa per me è finzione“.

Lo sfogo peggiore l’ha avuto Antonino Spinalbese, che si è scagliato in modo piuttosto crudo contro Gnocchi:

“Eravamo in 12 sul divano potevamo giocare! Se Amaurys e Pamela non volevano giocare dovevi fermarti. Mi sembri un pirla dai. Sei un grande… ca**one! Non mi manipolare con le tue str***ate. Smettila, finiscila io non sono un idiota. Hai un modo di parlare alle persone sbagliato! Se Amaurys, George e Pamela non vogliono fare una cosa non insistere. Se ti comporti da maleducato e prepotente non avrai più nessuno con te. Smettila fai ridere, hai 30 anni più di me. Dove li hai spesi per non accettare la verità?”.