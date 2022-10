Al GF Vip Nikita Pelizon è stata isolata dagli altri concorrenti come Marco Bellavia? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo alcuni rumor circolati in rete anche Nikita Pelizon potrebbe presto trovarsi a vivere una situazione simile a quella appena vissuta nella casa del GF Vip.

Nikita Pelizon come Marco Bellavia al GF Vip

Le frecciatine e le critiche dei concorrenti del GF Vip hanno spinto Marco Bellavia a lasciare anticipatamente il programma tv e in queste ore il web è insorto in sua difesa.

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare che nella casa del reality show anche Nikita Pelizon sembri passarsela male. Alcuni concorrenti hanno infatti lasciato intendere che, per loro, l’inquilita porterebbe addirittura sfiga.

“Visto che siamo in tema, ecco a voi Elenoire e Sara che insinuano che Nikita porti sfortuna con tanto di “mamma mandami un corno, anzi due” di Elenoire e Sara e risate annesse di Antonino.

Il cast peggiore di sempre”, ha dichiarato un utente in rete, a cui subito hanno fatto eco altri concorrenti del reality show, concordi nel dire che il cast della nuova edizione del GF Vip meriterebbe degli immediati provvedimenti.

In tanti tra i fan dei reality show sono curiosi di sapere se il cast del programma isolerà Nikita e se ci saranno sviluppi simili a quelli che hanno (suo malgrado) interessato Marco Bellavia.