La regia del Grande Fratello Vip ha richiamato la principessa Lucrezia “Lulù” Hailè Selassiè poiché sprovvista di microfono: la concorrente, tuttavia, ha risposto al rimprovero.

GF Vip, scontro tra Lulù e la regia del reality: il microfono non indossato

Non è la prima volta che i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si mostrano più indisciplinati dei predecessori, parlando tra di loro senza indossare i microfoni e violando – di conseguenza – il regolamento previsto dal reality.

In questo contesto, l’ultima gieffina a mostrare segni di insubordinazione è stata la principessa Lucrezia “Lulù” Hailè Selassiè che, dopo aver ricevuto il richiamo da parte di uno degli autori della regia del GF Vip, non si è limitata a incassare il rimprovero ma ha deciso di ribattere con decisione e prontezza.

GF Vip, il rimprovero della regia a Lulù: “Devi indossare il microfono”

Lulù si trovava in camera da letto in compagnia di altri coinquilini quando ha iniziato a parlare con gli altri concorrenti senza indossare il microfono. A questo punto, come accade costantemente in circostanze analoghe, la regia del reality è rapidamente intervenuta esortando la principessa a mettere il microfono.

Nello specifico, uno degli autori della regia ha dichiarato: “Lulù devi indossare il microfono”.

GF Vip, Lulù risponde al rimprovero sul microfono della regia: “Voglio dolcezza”

Nel momento in cui la principessa ha sentito il rimprovero dell’autore, ha deciso di replicare all’odine ricevuto, esclamando: “Va bene, amore. Devi essere sempre così dolce, amore. Noi vogliamo dolcezza, noi donne”.

La reazione di Lulù al rimprovero ricevuto dall’autore ha messo in evidenza, ancora una volta nel corso di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, il carattere deciso ed estremamente diretto della gieffina. Nel corso della sua partecipazione al reality, infatti, non sono mancate le circostanze durante le quali la ragazza si è trovata a scontrarsi anche il conduttore Alfonso Signorini.