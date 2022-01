Clarissa Selassié si è lasciata sfuggire una clamorosa indiscrezioni riguardante la sua vita privata: sembra infatti che l’ex gieffina abbia una liaison in corso con Antonio Medugno, nuovo concorrente del reality show.

Clarissa Selassié e Antonio Medugno

Secondo indiscrezioni il fidanzato segreto di Clarissa Hailé Selassié non sarebbe altri che Antonio Medugno, influencer e nuovo concorrente del reality show.

A lasciarsi sfuggire l’indiscrezione sarebbe stata la stessa Clarissa, che avrebbe detto: “Ci sono stati un po’ di ragazzi che mi hanno scritto, ma in questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo che mi ha colpito in particolare. Vediamo come va! Se è conosciuto? Sì è conosciuto, ma non posso dirvi chi è adesso! Ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché insomma, lo renderemo pubblico a breve [il nostro flirt, ndr].

Abbiamo fatto un patto di fiducia fra me e lui, non posso dirvi il suo nome”, e ancora: “E’ un ragazzo che ho conosciuto e ci stiamo sentendo, però ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello!“.

Clarissa Selassié: chi è Antonio Medugno

Conosciuto anche su TikTok Antonio Medugno è un ex consulente finanziario che lavora anche come personal trainer. Di lui è nota un’amicizia di lunga data con Alessandro Basciano, e in tanti sono curiosi di saperne di più in merito al suo presunto flirt con Clarissa.

Clarissa Selassié: la vita privata

La sorella di Lulù e di Jessica Selassié è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma ormai sono in molti a credere che tra lei e Medugno sia in corso una liaison romantica. La verità emergerà durante la partecipazione del concorrente al GF Vip? In tanti sperano di saperlo presto e, al momento, sembra che Medugno stia rispettando l’isolamento fiduciario proprio per poter entrare nel programma in totale sicurezza.