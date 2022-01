Il nome di Gianmaria Antinolfi, noto concorrente del Grande Fratello Vip, è stato associato a quello di diverse storie d’amore tra le quali anche quella con Soleil Sorge, anche lei all’interno della casa del Grande Fratello e la showgirl Belen Rodriguez.

Proprio riguardo a quest’ultima, la madre ha raccontato, in un’esclusiva rilasciata al Corriere della Sera, perché pensava che con il figlio non sarebbe durata e perché in definitiva sperava che la storia tra i due giungesse a termine. “Questa storia è stata l’inizio di tutto”, ha osservato la donna.

Mamma Gianmaria Antinolfi Belen, “Lei è molto concentrata su se stessa”

Proprio parlando della showgirl argentina, la madre Esmeralda ha sottolineato che da parte del figlio ci fosse una grande voglia di mettere su famiglia e soprattutto di avere un figlio.

La madre ha tuttavia osservato come Belen fosse molto concentrata su se stessa.

“In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. É così che si è trovato catapultato in questa situazione”, ha dichiarato la donna.

Mamma Gianmaria Antinolfi Belen, l’esperienza al Grande Fratello

Facendo invece un bilancio di ciò che è stata l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha spiegato come, tutto sommato sia andata bene, nonostante il primo periodo trascorso al suo interno non sia stato molto semplice. Ciò che ha distinto il figlio e gli ha dato in qualche modo un vantaggio – ha osservato la madre Esmeralda – sarebbe stato il suo essere diverso da tutti.

“Quello che lo ha penalizzato all’inizio, lo ha favorito dopo. Il suo essere diverso da tutti è stato alla lunga capito e apprezzato. Gli altri sono in guerra e il suo essere diverso è stata la ragione del suo successo, oltre le critiche e le cattiverie. Il bene ha vinto sul male e la sua tenerezza, il suo garbo hanno avuto il sopravvento sul resto”.

Mamma Gianmaria Antinolfi Belen, Soleil Sorge e le altre

Non è mancata naturalmente una riflessione per ciò che riguarda gli “intrecci” e le dinamiche che Gianmaria ha intrattenuto, oltre che con la ex Soleil Sorge, anche con Federica Calemme e Sophie Codegoni. In particolare proprio con la ex Soleil, Esmeralda non è andata tanto per il sottile: “La sua ex Soleil che ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità”.

Mamma Gianmaria Antinolfi Belen, oltre il Grande Fratello Vip

Non ultimo, la madre ha svelato cosa attenderà il figlio una volta finita l’esperienza del Reality. Gianmaria infatti da diverso tempo lavora come manager nel settore della moda.

“Ho una quantità di messaggi e numeri di telefono per Gianmaria. Mi hanno scritto in tantissime dicendomi che lui è il Principe azzurro che vorrebbero per le figlie. E sono contenta che sia passato attraverso lo schermo questo suo profilo […] per una mamma questo è un premio straordinario”.