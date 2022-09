Al grande Fratello Vip Luca Salatino ha confessato per la prima volta di aver pensato al suicidio.

Luca Salatino: la confessione

Inaspettatamente al GF Vip Luca Salatino ha svelato per la prima volta di aver attraversato momenti particolarmente bui e a Elenoire Ferruzzi ha confessato: “Inutile cercare di respingere e abbattere l’ansia.

Credo che sabagliatissimo, perché l’alimenti. Devi accettarla, perché è uno stato d’animo come la felicità, il nervosismo e la tristezza. Certamente scatena tante sensazioni che non sono belle. Pensa che io volevo suicidarmi“.

Elenoire Ferruzzi – che nelle ultime ore non ha nascoto di essere interessata a Luca Salatino – a sua volta gli ha confessato di aver sofferto in passato di depressione: “Non sono stata bene, se ne parla poco di depressione.

Ma chi non è mai stato depresso? Ne soffrono tantissime persone“.

In tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più sulle confessioni dei vip presenti in questa nuova edizione del programma e chiaramente in tanti sperano di sapere se Elenoire Ferruzzi continuerà a mostrare il suo interessamento verso Luca Salatino (che però è più innamorato che mai della sua fidanzata, rimasta a casa ad attendere il suo ritorno).