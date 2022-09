Al Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi ha confessato di essersi invaghita di un altro concorrente del reality show.

Elenoire Ferruzzi confessa la cotta per un gieffino

Elenoire Ferruzzi è approdata da appena 72 ore nella casa del Grande Fratello Vip ma ha già ammesso di essersi invaghita di uno dei concorrenti.

In molti hanno creduto che lei avesse un debole per Antonino Spinalbese e invece, nelle ultime ore, lei stessa ha svelato di avere una vera e propria cotta per Luca Salatino. Nella casa del Grande Fratello Vip Salatino ha ricevuto anche le attenzioni di Alberto De Pisis e in tanti si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi.

Elenoire Ferruzzi nelle scorse ore ha anche confessato ai fan alcuni retroscena sul suo passato e per la prima volta ha svelato di aver sofferto il bullismo dei suoi compagni di scuola.

A sorpresa l’icona LGBT ha confessato anche che, dopo il suo percorso di transizione, sarebbe andata a letto con alcuni dei suoi bulli che, una volta capito chi fosse, le hanno chiesto scusa. La Ferruzzi ha anche dichiarato di non serbare rancore verso ciò che ha vissuto in passato e ha ammesso di essere serena rispetto al suo futuro.