GF Vip: la madre di Elenoire Ferruzzi entra in Casa e dà una lezione ai genitori che non riescono ad accettare i figli.

La madre di Elenoire Ferruzzi, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ha potuto rivedere sua figlia. Una grande donna, che ha dato una lezione a tutti quei genitori che non accettano la sessualità dei figli.

GF Vip: la madre di Elenoire entra in casa

Durante l’ultima diretta del GF Vip, Elenoire Ferruzzi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della madre Giovanna. In un primo momento, Alfonso Signorini ha chiamato la Vippona in super led per farle vedere alcune immagini della sua infanzia, quando era ancora Massimo. “Ero un bambino molto isolato, giocavo da solo perché non ero capito. I compagni li ricordo, alcuni in modo molto aggressivo“, ha ammesso la Ferruzzi. Subito dopo, il conduttore del GF Vip le ha chiesto di raggiungere il giardino, dove ha potuto rivedere la sua mamma.

Il rapporto con mamma Giovanna

Appena Elenoire si è ritrovata davanti alla sua mamma è scoppiata a piangere. La Ferruzzi, appena il freeze gliel’ha concesso, ha così descritto il rapporto con il genitore:

“Mia mamma è una donna che mi ha accompagnata, preso per mano, in un cammino fatto di sofferenza. Il dolore è sempre stato tanto, non passa ma crea delle cicatrici enormi”.

La signora Giovanna, visibilimente emozionata, ha dichiarato:

“Sei la mia vita e anche quella di papà, sei la nostra roccia e lo sarai sempre. (…) Ma sei innamorata di Luca? Lui ha la morosa, fuori ci sarà un amore anche per te. Sono andata sempre a difenderla, anche quando la bullizzavano. Quando era ricoverata per il Covid, picchiavo sul vetro e dicevo ‘Amore sono qui’. Il macchinario respirava per lei, ma lei sapeva che ero lì per questo”.

Il grande dolore di Elenoire Ferruzzi

La mamma di Elenoire ha raccontato di aver sempre accettato suo figlio, sia quando era Massimo che adesso. “Mia figlia è femmina“, ci ha tenuto a sottolineare più volte. Non è stato un percorso semplice, ma l’hanno affrontato l’una accanto all’altra, sempre mano nella mano. Nella vita della Ferruzzi, ad oggi, manca solo un grande amore. La Vippona ha dichiarato: