Al Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi ha dichiarato che, secondo lei, Edoardo Donnamaria sarebbe bisessuale.

Elenoire Ferruzzi: l’orientamento di Edoardo Donnamaria

Nonostante Edoardo Donnamaria abbia confessato di essere etero e non abbia dato prova finora di comportamenti che smentiscano la questione, Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip ha confessto di essere convinta che lui sia bisessuale.

La questione al momento non è stata da lei affrontata faccia a faccia con il concorrente e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Finora Edoardo Donnamaria ha dato prova di essere sicuro del proprio orientamento e di non soffrire di alcuna mascolinità tossica. Il concorrente ha anche svelato che suo fratello sarebbe gay e che sarebbe felicemente sposato con un uomo americano (sul corpo Edoardo Donnamaria ha un tatuaggio dedicato a lui).

Elenoire Ferruzzi svelerà da cosa sia nata la sua insolita convinzione sul suo conto?

Nelle ultime ore la famosa concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un acceso confronto con Luca Salatino e, al termine di questo, è scoppiata in lacrime in diretta tv. In tanti non vedono l’ora di sapere quali altre sorprese riserverà Elenoire nel corso della sua avventura all’interno del reality show di Alfonso Signorini.