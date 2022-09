Elenoire Ferruzzi ieri e oggi: le foto del passato

Prima di approdare al GF Vip ed imporsi come icona di stile nel mondo LGBT e della serate della movida notturna, Elenoire Ferruzzi ha subito diversi cambiamenti di look. Scopriamo di quali si tratta.

Elenoire Ferruzzi prima e dopo

Elenoire Ferruzzi si è imposta come icona di stile nel mondo LGBT e all’interno della Casa del GF Vip lei stessa ha raccontato alcuni retroscena sul suo percorso di transizione che, per sua fortuna, è stato completamente appoggiato dalla sua famiglia.

Un tempo la vippona rispondeva al nome di Massimo e il suo aspetto ovviamente era molto diverso da quello con cui è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico.

All’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo inoltre, Elenoire Ferruzzi era solita portare i capelli lunghi e del loro colore naturale, mori.

Insomma, non era la bionda dai capelli lunghissimi che tanti hanno imparato a conoscere ed apprezzare.

Nei primi anni 2000 ha deciso di dare un cambio totale al suo look e ha optato per una tinta biondo platino che, nel corso degli anni, non ha mai abbandonato.

Elenoire Ferruzzi ha confessato di ritenere il suo corpo “un’opera d’arte” e di essere a favore della chirurgia. Al GF Vip lei stessa ha svelato anche il significato delle sue unghie incredibilmente lunghe.