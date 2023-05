GF Vip, come sarà la prossima edizione? Cast e durata

La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” avrà dei cambiamenti e delle novità. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

GF Vip: come sarà la nuova edizione?

L’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” si è conclusa da pochi mesi e già si sta pensando alla prossima edizione. Indiscrezioni dicono che ci saranno molti cambiamenti e molte novità sul reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, che ci sarà anche nella prossima edizione. Queste le parole del direttore editoriale della rivista settimanale “Chi“:

“Confermo che condurrò anche la prossima edizione del GF Vip, lo farò. Anche se più di uno ultimamente ha insinuato il contrario. Lasciamoli divertire.”

Gli opinionisti invece potrebbero cambiare. Al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti potrebbero esserci Giulia Salemi e Oriana Marzoli. Queste le parole di Oriana, arrivata seconda nella scorsa edizione del programma e molto apprezzata dal pubblico, circa questa possibilità: “Ohhh non toccherei questa tematica sul futuro da opinionista, perché sono scaramantica, ma ringrazio tanto Sonia. Mi piacerebbe moltissimo fare l’opinionista e resto qui in attesa di qualunque opportunità mi venga data”.

Queste invece le parole della modella e conduttrice Giulia Salemi, che aveva partecipato alla scorsa edizione nel ruolo di bastarda con il tablet: “Il ruolo della “bastardina del web” l’ho sentito cucito su di me, perché Twitter ha questo ruolo cinico, ma divertente che ho cercato di interpretare con la mia verve.”

Regola che resta anche per la prossima edizione è quella che verranno sanzionati tutti i gesti violenti e le parole offensive verso altri concorrenti o verso il pubblico.

GF Vip: il cast della nuova edizione

Dopo la fine della settima edizione del reality show era chiaro che ci sarebbero state delle grosse novità per quella successiva. Cominciando dai concorrenti. L’idea è quella di un ritorno graduale alle prime edizioni del reality show, dove i partecipanti erano tutti degli sconosciuti. Per la prossima edizione si pensa di fare un mix, dei concorrenti non più vip ma nip. In poche parole si va nella direzione di una modalità mista, dove i personaggi noti dello spettacolo si confronteranno con perfetti sconosciuti. Mediaset, insieme a Endemol, starebbe proprio pensando di mettere i due mondi a confronto. Inoltre, ci che interessa di più allo spettatore sono le storie che ci sono dietro a ogni concorrente, oltre che il vederli in diretta ventiquattro ore su ventiquattro, quindi alla fine che uno sia famoso o meno non è poi così importante. Inoltre ci sono ormai pochi personaggi famosi disposti a mettersi così in gioco. Non ci resta che aspettare e vedere chi saranno i partecipanti della prossima edizione del “Grande Fratello“.

GF Vip 8: quanto durerà?

Un’altra novità per la prossima edizione del “Grande Fratello” è la durata del reality. L’ultima edizione è durata oltre sei mesi, al momento ancora non si sa quanto durerà la prossima ma con molta probabilità sarà per meno tempo. Si parla di tre o quattro mesi al massimo. Quello che è invece confermato è l’inizio del reality show, fissato per il prossimo mese di settembre.