La televisione spagnola la conosce e la apprezza, ma si può dire lo stesso anche dei social media: Oriana Marzoli, volto fisso di Telecinco e influencer, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme.

Oriana Marzoli: tutto sull’influencer e volto della tv spagnola

Oriana Marzoli è nata a Caracas, Venezuela, il 13 marzo 1992 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 30 anni.

Da sempre appassionata del mondo dello spettacolo, Marzoli ha debuttato in televisione partecipando alla versione spagnola di Uomini e Donne, Mujeres y Hombre. È stato proprio grazie al programma di dating che la giovane 30enne ha conosciuto Tony Spina, suo ex fidanzato storico con il quale ha partecipato a diversi reality, dando vita a un vero e proprio “tormentone amoroso” che ha fatto il giro di tutti i gossip della televisione spagnola.

Quando Marzoli partecipa a Mujeres y Hombre ha 20 anni, ma dopo una prima esperienza da corteggiatrice finita male (non era stata scelta dall’allora tronista Cristian Perez), diventa a sua volta tronista innamorandosi proprio di Spina. In realtà la storia fu abbastanza travagliata, perché dopo avere infranto le regole del format i due uscirono dal programma per conoscersi meglio, ma molto presto lei rientrò sul trono e accanto si trovò proprio lui: un colpo di scena assoluto.

Tra le esperienze televisive di Oriana Marzoli c’è quella nel reality La casa fuerte, avvenuta nel 2020. In tale occasione Marzoli ha conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne Italia Ivan Gonzalez con il quale ha intrapreso una relazione amorosa. Proprio dentro il reality i due si erano lasciati andare a un momento di passione intima, dimenticandosi delle telecamere e destando lo scalpore di tutti i telespettaori e di tutte le telespettatrici.

Giovedì 3 novembre 2022 entra ufficialmente a fare parte della Casa del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, che la definisce “un peperino dalla forte personalità“: porterà nuove dinamiche e smuoverà gli animi della Casa?

Molto attiva sui social media, Oriana Marzoli ha un profilo Instagram seguito da 2 milioni di follower, per un totale di 622 contenuti pubblicati.

La vita privata di Oriana Marzoli: che cosa sappiamo?

Sicuramente tra le storie d’amore più discusse di Oriana Marzoli vi è quella con Ivan Gonzalez. È proprio grazie a quest’ultima se l’influencer spagnola è conosciuta in Italia; Gonzalez, infatti, è stato un tronista del noto dating show di Maria De Filippi (ai tempi scelse Sonia Pattarino), ma una volta tornato in Spagna ha partecipato al reality La casa fuerte, rendendosi protagonista – insieme a Marzoli – di una notte di passione che non è rimasta inosservata.

La loro relazione è stata molto tormentata e gli alti e bassi erano assai numerosi; la stessa Marzoli nel 2021 aveva raccontato:

Sono stata io a lasciarlo, l’amore finisce e nel mio caso è finito. Non voglio illudermi.

Stando ai vari rumors circolanti, pare che Ivan Gonzalez l’abbia tradita e lei, ferita e stanca, avrebbe deciso di porre fine alla storia d’amore.

Attualmente Oriana Marzoli è felicemente single: che cosa succederà dentro la casa del Gf Vip 7?