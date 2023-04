Il Grande Fratello Vip 7 non ha fatto in tempo a finire che già il web si sta chiedendo che cosa succederà nella nuova edizione, l’ottava, per la precisione. A settembre 2023, infatti, ripartirà il viaggio del reality show e tra i tanti interrogativi sospesi ce n’è uno particolarmente gettonato: chi saranno i nuovi opinionisti? Sonia Bruganelli e Orietta Berti andranno via? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gf Vip 8: Sonia Bruganelli e Orietta Berti ci saranno ancora?

Lunedì 3 aprile 2023 si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip con la vittoria di Nikita Pelizon. A percorrere il lungo viaggio del reality show ci sono state anche due opinioniste di tutto rispetto, ossia Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Ora che il reality è finito, sono molte le domande in merito alla nuova edizione che partirà nel mese di settembre 2023. Ci saranno ancora loro due sedute su quelle poltrone? A quanto pare entrambi i posti traballano e le voci circolanti sul web parlano di due addii. La stessa Sonia Bruganelli, tra l’altro, non ha mai nascosto che quella del Gf Vip 7 sarebbe stata, con altissima probabilità, la sua ultima edizione nelle vesti di opinionista, ma la conferma ufficiale non c’è mai stata. A quanto pare Bruganelli lascerà il suo ruolo di opinionista e si dedicherà totalmente al suo lavoro come produttrice: sarà esattamente così? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Oltre a lei, però anche Orietta Berti è in “bilico”: a quanto pare anche la cantante potrebbe lasciare il suo ruolo da opinionista per tornare a lavorare in Rai, anche se sono molte le voci che parlerebbero di un contratto biennale con tra l’artista e il reality. Anche rispetto a ciò, però, si attendono conferme ufficiali.

Chi saranno quindi i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip 8?

Se Sonia Bruganelli e Orietta Berti non saranno più le opinioniste del Grande Fratello Vip 8, chi arriverà al loro posto? La domanda sta circolando da quando la settima edizione si è conclusa e tra i nomi più gettonati pare esserci quello di Giulia Salemi, presenza molto attiva durante il Gf Vip 7. Se bene ricordiamo, infatti, l’influencer milanese (ed ex gieffina) nel corso della settima edizione del reality si è occupata in toto della gestione dei social media, strumento rivelatosi fondamentale ai fini dello share e della comunicazione online. Il suo lavoro, considerato eccelso anche dal conduttore Alfonso Signorini, è stato molto apprezzato e potrebbe averle “regalato” un posto sulla poltrona delle opinioniste. Se così fosse, però, ci sarebbe un posto vuoto al suo fianco, ma per ora non si sa nulla a riguardo.

Non c’è ancora nulla di certo e di ufficiale, quindi le voci che circolano sul web parlano di possibilità e di voci, spesso da non prendere come verità assoluta. Solamente l’attesa ci darà chiarezza su tutta la situazione e su come il Grande Fratello Vip 8 sarà gestito, opinioniste e concorrenti compresi.

Chi sarà il conduttore del Gf Vip 8?

Alla conduzione, non c’è alcun dubbio, ci sarà ancora Alfonso Signorini, ancora una volta molto apprezzato dal pubblico a casa. La settima edizione si è rivelata per lui forse una delle più complesse da gestire (ricordiamo i vari richiami, le squalifiche e le penitenze arrivate dagli autori del Gf Vip), ma in ogni caso ci sarà ancora lui a guidare la nuova edizione.