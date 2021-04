Protagonista di due seguitissime edizioni del Grande Fratello Vip ecco tutto quello che non sai della nota ex modella Giulia Salemi.

Chi è Giulia Salemi

Giulia Salemi (Piacenza, 1º aprile 1993) è un personaggio televisivo ed ex modella italiana. Cresce con i genitori Mario e Fariba in un contesto italo iraniano per via delle origini straniere della madre.

Dopo il liceo scientifico decide di iscriversi all’Università di Economia e Commercio nella città di Piacenza ma capisce che non è la sua strada.

Attratta fin da piccola dal mondo dello spettacolo decide infatti di dedicarsi prima alla carriera di modella e successivamente al mondo della televisione.

L’esordio e il successo nel mondo dello spettacolo

La sua prima apparizione nel mondo della tv si registra nel 2012 quando partecipa alla quarta edizione di “Veline”. L’anno successivo prende parte a “Sweet Sardinia”, un reality show di La5 e successivamente partecipa a Miss Italia dove si classifica terza e riesce a farsi scoprire.

Nel 2015 conduce insieme a Simona Ventura il talent show dedicato al mondo del calcio “Leyton Orient” e nello stesso anno diventa nota grazie alla partecipazione a “Pechino Express” insieme alla mamma. Negli anni successivi diventa opinionista nel programma “Sbandati” e diventa conduttrice con Stefano Corti e Alessandro Onnis di “Ridiculousness” su MTV.

Partecipa anche al Grande Fratello VIP arrivando in semifinale per poi ripetere l’esperienza due edizioni dopo nel 2020. Nello stesso anno conduce poi insieme a Tommaso Zorzi “Adoro!” un talk show dedicato al programma “La pupa e il secchione e viceversa”.

Vita privata e relazioni sentimentali

Della vita privata della Salemi è nota soprattutto la sua relazione con Francesco Monte, modello conosciuto durante il periodo di permanenza nella casa del Grande Fratello. La storia si conclude nel 2019 e l’anno successivo intraprende una nuova relazione nata sempre sotto le telecamere della casa più spiata d’Italia. Si fidanza infatti con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia.

La ex modella racconta inoltre spesso aneddoti sulla sua vita sui suoi profili social che usa con grande piacere. Si racconta inoltre nel suo libro dal nome “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” dove descrive le sue vicissitudini con un tono sempre allegro e divertente.