Antonino Spinalbese, a distanza di una manciata di giorni dall’inizio del GF Vip 7, è stato censurato dalla regia mentre parlava di Belen Rodriguez. L’ex parrucchiere ha fatto in tempo a dire che quando litigava con la showgirl argentina scappava di casa.

GF Vip: Antonino censurato mentre parla di Belen

Diventato concorrente del GF Vip 7 grazie alla storia d’amore con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese si è confidato con Charlie Gnocchi. Quest’ultimo gli ha chiesto il motivo per cui la relazione con la showgirl argentina è giunto al capolinea e l’ex parrucchiere non si è tirato indietro. Peccato che la regia abbia deciso di censurarlo, lasciando a bocca asciutta quanti stavano seguendo la diretta sul canale 55 del digitale terrestre.

Antonino, però, ha fatto in tempo a fare qualche dichiarazione interessante.

Le parole di Antonino Spinalbese

Spinalbese, prima di essere censurato, ha ammesso:

“C’erano i fotografi, i gossip, c’erano poi tanti problemi che si sono creati. (…) Me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo“.

Stando al racconto di Antonino, lui e Belen litigavano spesso perché appartengono a “due mondi diversi“.

Spinalbese, che odia discutere, fuggiva di casa e andava a cercare la pace altrove.

Belen entrerà al GF Vip per un confronto?

Stando a quanto sostengono i beninformati, la Rodriguez non sarebbe contenta della partecipazione di Antonino al GF Vip. Gli avrebbe chiesto di non parlare di lei e della piccola Luna Marì, ma Spinalbese non sta rispettando i patti. La showgirl entrerà in casa per un confronto? Molto probabilmente no.