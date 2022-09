Attilio Romita, anche se il GF Vip 7 è iniziato da poco, sta regalando perle trash che stanno facendo impazzire i fan. Nelle ultime ore, il volto storico del Tg1 si è scagliato contro Giucas Casella, utilizzando parole tutt’altro che lusinghiere.

GF Vip: Attilio Romita contro Giucas Casella

Il GF Vip 7 ha aperto i battenti da poco, ma alcuni Vipponi stanno già fornendo materiale trash. Senza ombra di dubbio, il concorrente che ha maggiormente sorpreso i fan è Attilio Romita. L’ex volto del Tg1 ha dimostrato di avere una lingua piuttosto biforcuta. Dopo essere stato censurato per aver parlato in malo modo dei reali inglesi, si è scagliato contro Giucas Casella. Cosa ha fatto l’ex Vippone per aver provocato la sua ira?

Le parole di Attilio Romita su Giucas Casella

Attilio, parlando con alcuni compagni d’avventura del GF Vip 6, ha tuonato:

“C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze, ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile”.

Romita si riferisce alla doccia che Giucas fece con Delia Duran e Lulù Selassié.

Giucas Casella pronto per il confronto?

Casella replicherà alle parole poco carine che gli ha riservato Attilio? Molto probabilmente, Giucas ha già chiamato Alfonso Signorini per chiedergli un confronto con Romita. Oltre all’ex volto del Tg1, anche Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti hanno attaccato duramente Alex Belli e Soleil Sorge.