Carolina Marconi, chi è: carriera e vita privata

Carolina Marconi, 44enne venezuelana, è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, nel 2004. Dopo una battaglia contro un tumore, sembra pronta a varcare ancora una volta la porta rossa.

Carolina Marconi: chi è?

Carolina Marconi è una showgirl e attrice di origine venezuelana, conosciuta grazie alla sua partecipazione all’edizione del Grande Fratello del 2004.

Ha continuato la sua carriera nel mondo della televisione e dopo una battaglia contro un tumore sembra pronta a varcare di nuovo la porta rossa. Carolina Marconi è nata il 14 aprile 1978 a Caracas, sotto il segno zodiacale dell’ariete. Figlia di un diplomatico italo-eritreo, è cresciuta con la sua famiglia a Roma e si è diplomata al liceo linguistico di Colleferro.

Il suo debutto in televisione risale al 1997, quando ha partecipato al programma di Paolo Bonolis, Beato tra le donne, come valletta.

Nel 2004 è entrata a far parte del cast del Grande Fratello, esperienza grazie alla quale è diventata famosa. Ha preso parte a diversi programmi televisivi, ha posato senza veli per la rivista For Men Magazine e nel 2007 ha fondato un duo musicale con la sorella Silvana. Dopo alcuni ruoli in diverse serie televisive, è diventata una stilista e ha creato la sua linea di scarpe Le Markol. Nel 2016 ha aperto il suo store, Aloha, a Ponte Milvio.

Carolina Marconi: carriera e vita privata

Carolina Marconi ha esordito in televisione nel 1997, come valletta della trasmissione Beato tra le donne, di Paolo Bonolis. In seguito ha partecipato ad altri programmi: I Cervelloni, nel 1998, Goleada, nel 2000, e Stasera pago io, nel 2001. Nel 2004 ha ottenuto un grande successo grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, a cui hanno partecipato anche Patrick Ray Pugliese, Serena Garitta, Tommy Vee, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti. Dopo questa esperienza ha condotto i programmi Tintoria Show e On the Road, nel 2006. In seguito ha fondato un duo musicale con la sorella Silvana e ha pubblicato quattro singoli.

Durante la sua esperienza al Grande Fratello, Carolina Marconi aveva iniziato una relazione con il dj Tommy Vee, che si è poi conclusa nel 2005. Attualmente è fidanzata con Alessandro Tulli, ex calciatore della Roma, che le è stato vicino in un momento particolarmente delicato della sua vita. Nel 2021 ha dichiarato di aver ricevuto la diagnosi di tumore al seno e ha documentato tutte le fasi della malattia sul suo profilo Instagram. La donna conta ben 350 mila followers e ama condividere selfie, foto con il fidanzato e momenti della sua quotidianità e delle sue vacanze. Dopo aver vinto la battaglia contro la malattia che l’ha colpita lo scorso anno, sembra essere pronta a rientrare nella casa del Grande Fratello, nella versione vip, per una nuova esperienza. Tra gli altri concorrenti che forse entreranno nella casa insieme a lei ci sono Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Gegia, Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Davide Bonolis e molti altri personaggi, anche se il cast ufficiale di questa nuova edizione non è ancora stato annunciato.