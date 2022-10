Alberto De Pisis ha finalmente vuotato il sacco, ammettendo di essere interessato ad Edoardo Donnamaria. Il ragazzo, noto per aver avuto una relazione con Taylor Mega, riuscirà a fare breccia nel cuore del compagno d’avventura del GF Vip?

GF Vip: Alberto interessato ad Edoardo

Parlando con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi, Alberto De Pisis ha confessato di essere parecchio interessato ad Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo si sta avvicinando ad Antonella Fiordelisi, ma non sembra disdegnare le attenzioni del Vippone. Alberto, non a caso, ha dichiarato:

“Ho trovato un ragazzo con le caratteristiche… Sì esatto è Edoardo. Però secondo me non è interessato agli uomini. No non gli ho chiesto nulla e non posso saperlo con certezza. (…) Lui è agli antipodi di quello che io di solito cerco nella vita reale a livello estetico. Però ha una componente che mi lascia. Da parte sua non penso che provi qualcosa. Si vede che ha avuto un’educazione perfetta, viene da una famiglia per bene. Sì lo so che suo fratello è gay. Però non mi va di indagare o fare analisi sul suo orientamento. Però ha una certa sensibilità ed è bello”.

Alberto ha dei dubbi su Edoardo

Anche se Edoardo ha rivelato di essere “fluido“, Alberto ha dei dubbi. Non vuole indagare sul suo orientamento sessuale, ma si sente comunque molto preso da lui. Ha proseguito:

“Mi sento in imbarazzo a parlarvene. Perché è una situazione a cui non sono abituato. Per me è un avvenimento raro se non unico che provi attrazione a livello emotivo. Ancora di più perché non è una cosa solo fisica, alla fine è basso, senza capelli, ma c’è tanto di più. O meglio non è nei miei canoni. Però nella vita ad un certo punto ti fermi e vai oltre all’estetica. Lo sento vicino a me e con lui mi sento bene. Se penso a lui? Ci penso sì. Le cose per come sono fatto io succedono subito, non dico colpo di fulmine, ma è epidermico. Della serie ti stringo la mano e sento. Se la convivenza forzata mi farà stare bene? Sarà il tempo a dirlo. Ad oggi mi ha colpito per la sua dolcezza e la sua testa e non mi succedeva da tantissimo. La gente non è scema, Antonella l’ha capito e mi ha detto ‘mi piacete tu ed Edoardo’. Non sarò io ad ostacolare la loro strada”.

Il consiglio di Sara Manfuso

Sara Manfuso ha ascoltato con attenzione le parole di Alberto, poi gli ha dato un consiglio: chiedere direttamente ad Edoardo il suo orientamento sessuale. La Vippona ha dichiarato: