Gemma Galgani potrebbe presto sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia estetica. Questo, almeno, è quanto sostiene il settimanale Nuovo. La notizia, neanche a dirlo, è giunta alle orecchie dell’acerrima nemica Tina Cipollari, che non è riuscita a rimanere in silenzio.

Gemma Galgani, nuovo intervento: la reazione di Tina

Nuovo intervento estetico per Gemma Galgani. Secondo il settimanale Nuovo, la dama del trono Over di Uomini e Donne starebbe per sottoporsi ad un’operazione al naso. Lo scopo? Addolcire i suoi lineamenti. “Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e Donne dopo la rinoplastica“, si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Non è la prima volta che l’arzilla signora torinese finisce sotto i ferri per scopi puramente estetici. Negli anni scorsi, ha già ritoccato la bocca e il seno. Adesso, quindi, dovrebbe toccare al naso. Tina Cipollari avrebbe mai potuto accogliere la notizia in silenzio? Giammai.

La frecciatina di Tina Cipollari

Il settimanale Nuovo ha condiviso la notizia dell’imminente intervento di Gemma anche sui social e il post ha attirato l’attenzione di Tina Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne ha tuonato:

“Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella”.

Tina, come al solito, è stata pungente. La pausa estiva di Uomini e Donne e la conseguente lontananza da Gemma non hanno placato la sua antipatia nei riguardi della dama torinese.

Che naso avrà Gemma Galgani?

Stando a quanto sostiene il chirurgo estetico Luca Lecciso, intervistato dal settimanale Nuovo, la Galgani non dovrebbe puntare ad un profilo alla francese. Si legge:

“Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici”.

Che naso avrà Gemma? Dovremo aspettare il ritorno di Uomini e Donne, previsto per settembre, per scoprire il suo nuovo aspetto.