Impossibile dimenticare Www.mipiacitu, il celebre singolo di successo uscito nei primi anni 2000 che ha fatto scalare le classifice alla giovanissima band dei Gazosa. Ammettiamolo, lo cantiamo ancora oggi! Ebbene, proprio i Gazosa stanno per tornare con una reunion, ma a giudicare dall’annuncio fatto dalla band sulla propria pagina ufficiale di Instagram, saranno solo in tre, non in quattro quindi, come la loro formazione originale.

Scopriamo qualcosa di più a riguardo, chi sarà assente e, per i più giovani, ecco anche un veloce ripasso sui loro esordi.

Il ritorno dei Gazosa, l’annuncio su Instagram

Galeotta fu la partecipazione del gruppo a Oggi è un altro giorno? Può darsi, fatto sta che su Instagram, il 18 marzo 2022 è apparsa quella che sembra essere la pagina ufficiale della band con un post molto eloquente, che invitava a “restare sintonizzati” e qualche giorno dopo, precisamente il 21 marzo 2022 è apparso anche un altro post per lanciare il nuovo singolo, dal titolo L’itali-ano.

Ma partiamo dal principio. Jessica Morlacchi, che è stata la voce e il basso del gruppo, è da tempo ospite fissa del programma in onda sulla rete ammiraglia della Rai condotto da Serena Bortone a cui, per una puntata in occasione dei 20 anni dal loro scioglimento, hanno partecipato anche gli altri tre componenti del gruppo: Valentina e Federico Paciotti e Vincenzo Siani.

Durante la puntata, grazie agli “archivi Rai”, il gruppo ha fatto un vero e proprio viaggio nei ricordi molto emozionante e, insieme a Jessica Morlacchi, si è esibito per un piccolo assaggio della reunion.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gazosa (@gazosaofficial)

Jessica Morlacchi non parteciperà alla reunion

Con grande dispiacere dei fan, che hanno già commentato sotto il post di Instagram sottolineando quanto, comunque, senza di lei non sarà la stessa cosa, a non partecipare alla reunion è però proprio Jessica Morlacchi, voce del gruppo per i brani che lo hanno consacrato al successo.

Oggi ancora musicista e cantante comunque, la Morlacchi fa l’in bocca al lupo ai suoi ex colleghi con cui ha condiviso un percorso, seppur breve, molto emozionante soprattutto per la giovane età. Jessica è tornata sotto i riflettori dopo la sua partecipazione ad Ora o mai più, programma della Rai in cui viene data una “seconda possibilità” ai cantanti che sono stati famosi in passato.

Gli esordi dei Gazosa

Ma chi sono i Gazosa? Il gruppo si è formato a Roma nel 1998, quando tutti i componenti avevano tra gli 11 e i 13 anni, ma è stato successivamente portato alla ribalta da Caterina Caselli e dalla sua casa discografica con cui la collaborazione durò fino al 2003, anno in cui i Gazosa decisero di sciogliersi.

Il successo lo raggiunsero nel 2001, con la vittoria al Festival di Sanremo, per la sezione “nuove proposte”, con la canzone Stai con me (forever) e nello stesso anno con il singolo Www.mipiacitu, diventato anche colonna sonora di un celebre spot con la top model Megan Gale, il gruppo partecipa anche al Festivalbar, un’altra kermesse musicale, allora considerata come la risposta giovanile e più “pop” al Festival di Sanremo.