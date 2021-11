Avere gambe che siano toniche e snelle è il desiderio di molte donne, ma non sempre è possibile. Alcune donne possono avere gambe flaccide dovute a diversi fattori. Cerchiamo di capire le cause e come è possibile risolverlo con i migliori leggings snellenti che possono ridurre questo problema.

Gambe flaccide

Un problema che conoscono soprattutto le donne che ci tengono molto al loro aspetto e forma fisica. La pelle e le gambe flaccide sono una perdita di elasticità e di tonicità dell’epidermide che solitamente tende a palesarsi nelle zone quali gli arti inferiori, ma anche l’addome e le cosce, oltre che le braccia.

Solitamente si manifesta intorno ai 30 anni. Insieme alle gambe, anche i glutei, il collo e alcune zone del viso possono andare incontro a questa problematica. Sono zone del corpo in cui tende a manifestarsi anche un inestetismo molto temuto dalle donne, ovvero la cellulite e la ritenzione idrica.

Per le gambe flaccide ci sono una serie di rimedi possibili a cominciare da una alimentazione maggiormente attenta e bilanciata, oltre che sana con alimenti ipocalorici. Un massaggio a base di fanghi o di aloe vera può aiutare ad avere un aspetto della pelle nettamente migliore.

Molto utile anche risciacquarsi con l’acqua fredda il cui getto stimola la circolazione rassodando la pelle. Infine, l’attività fisica è fondamentale, quindi uno stile di vita maggiormente dinamico sicuramente apporta i giusti benefici. La palestra, andare in bicicletta, ma anche correre e saltare la corda, magari con indosso i leggings Winter Legs, aiuta a migliorare e non avere più le gambe flaccide.

Gambe flaccide: cause

Il problema delle gambe flaccide, noto anche come rilassamento cutaneo, è uno degli inestetismi maggiormente comuni tra i soggetti femminili dopo i 30 anni. L’invecchiamento naturale delle cellule causa la perdita di collagene e di elasticità, per cui è assolutamente possibile avere non solo le gambe, ma anche le braccia e le cosce flaccide.

I dimagrimenti improvvisi, quindi perdere peso anche in un tempo breve, insieme a una scarsa massa muscolare, oppure uno stile di vita sedentario, quindi un lavoro in cui si sta seduti la maggior parte del tempo sono causa di una pelle poco tonica e soda o cadente in alcuni casi.

Le gambe, soprattutto nella zona dell’interno coscia, sono la zona maggiormente colpita. Man mano che si va avanti con l’età, il corpo tende a produrre sempre meno collagene, una proteina molto importante dei tessuti connettivi. Il collagene che è anche un ingrediente di molte creme, se è in quantità minore, porta a una perdita del tono e dell’elasticità della pelle.

Una vita sedentaria, fare poco movimento, significa anche pochissima massa muscolare per cui la pelle tende a cedere, perdere il tono e apparire flaccida e cadente, come sulle gambe, appunto. Un dimagrimento rapido porta ad avere gambe flaccide, per questo è sempre bene farsi seguire da un esperto quando si tratta di perdere peso.

Gambe flaccide: leggings snellenti

Il problema delle gambe flaccide si può risolvere sia con una attenta alimentazione, ma anche con una buona attività fisica. Per migliorare questo aspetto, si possono indossare, anche per la palestra, i Winter Legs, ovvero leggings che è possibile mettere durante l’inverno dal momento che riscaldano grazie al loro effetto termico e al tessuto felpato.

Sono leggings che si adattano perfettamente alle curve del corpo, hanno un design ergonomico, proteggono dai raggi UV. Si possono indossare, non solo per la palestra e l’attività fisica, ma anche per uscire, andare a mangiare una pizza, ecc. Sono alla moda e disponibili fino alla taglia XXL, quindi adatti per ogni fisicità e tutte le donne.

Un leggings che riscalda e alla moda che agisce sui punti critici del corpo femminile, quindi l’addome, i fianchi e i glutei modellando la silhouette. Risaltano il lato B grazie all’effetto push up. Hanno un effetto snellente e garantiscono una ottima vestibilità. Offrono protezione dal freddo e rassodano.

Sono in filato che si prende cura della pelle dal momento che aiuta a combattere e ridurre gli inestetismi della pelle a buccia d’arancia, migliora l’aspetto della pelle in modo che sia maggiormente elastica e tonica. Donano maggiore comfort e comodità quando li si indossa.

Alle estremità hanno due calzini per proteggere i piedi e le caviglie proprio durante le giornate maggiormente fredde del periodo invernale. Sono in un tessuto che presenta cuciture non invasive che trattengono il calore in modo da garantire un aspetto modellante e snellente.

Si trovano in due colori: verde scuro e nero.

I Winter Legs sono originali ed esclusivi, per cui non ordinabili nei siti di e-commerce o negozi, ma l'utente deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo per approfittare di due paia di leggings al costo di 59,90€ invece di 119€.