Le Frosty Lips, ovvero le labbra effetto ghiacciato, perlescente e cangiante, sono tornate in voga, direttamente dagli anni ’90. Per l’esattezza si tratta di rossetti con all’interno pigmenti argentati in grado di donare alle labbra un effetto metal, un pò perlato e un pò ghiacciato. Le Frosty Lips hanno spopolato nel corso degli anni ’90 e sono tornate in auge già dallo scorso anno. Le abbiamo infatti viste anche sulle passerelle. Le Frosty Lips sono perfette proprio per queste stagioni fredde, in grado di dare un tocco diverso al nostro look. Il colore più utilizzato in passato per ottenere le Frosty Lips era il rosa pallido con riflessi iridescenti, oggi vanno di moda invece i rossetti color mattone, rosso e magenta. Tornando indietro negli anni ’90, tra coloro che sceglievano le Frosty Lips abbiamo ad esempio la modella e attrice Pamela Anderson, l’indimenticabile bagnina della serie televisiva “Baywatch“, ma anche la modella Naomi Campbell e l’imprenditrice, modella e attrice Paris Hilton. A rilanciare le Frosty Lips è stata la modella e attrice Emily Ratajkowski che di recente le ha sfoggiate in varie occasioni. Ma vediamo adesso insieme come ricreare questo effetto stile anni ’90.

@victorialyn Frosted Lips for Summer❄️☀️ This 90s makeup trend is coming in hot!!💋 #makeup #beauty #lipstick #lipliner #90smakeup ♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) – SUNNY HOOD STUDIO

Le Frosty Lips sono la tendenza trucco 2023: 5 consigli per ricreare l’effetto anni ’90

Come abbiamo appena visto, le Frosty Lips sono tornate prepotentemente di moda e sono pronte a essere la tendenza trucco di questi ultimi mesi del 2023.

Vediamo adesso insieme 5 consigli per ricreare le Frosty Lips effetto anni ’90:

Prima di applicare il rossetto è molto importante che le labbra siano idratate. Il modo più semplice per realizzare le Frosty Lips è optare per un rossetto shimmer di qualsiasi colore. In alternativa si può scegliere un rossetto matte come base e poi applicare della polvere glitterata, come per esempio un ombretto o un blush Applicare poi una matita che sia di un colore più scuro, proprio per ricreare l’effetto anni ’90. Infine applicare un lucidalabbra al fine di rendere l’effetto ancora più frosty.

Sul popolare social di TikTok potete comunque trovare tantissimi tutorial su come ottenere le Frosty Lips, basta digitare l’hashtag frostylips e vi appariranno tantissimi video che vi aiuteranno a ricreare alla perfezione il look tipico degli anni ’90.

A chi stanno bene le Frosty Lips?

Le Frosty Lips possono stare bene a tutte, dipende molto dal colore che si sceglie. Bisogna saper infatti scegliere un colore in grado di risaltare al meglio la nostra carnagione. Se volete ad esempio evitare un effetto troppo chiaro potete optare per un rosa non troppo pallido oppure bilanciate con una base calda. Se avete invece le labbra sottili basta applicare una matita più scura in grado di aumentarne lo spessore.

